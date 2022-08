Le troisième débat organisé par le Parti conservateur dans le cadre de la course au leadership qui aura lieu ce mercredi soir à Ottawa prendra l’allure d’une table ronde.

Joël-Denis Bellavance La Presse

La raison ? Seulement trois des cinq candidats qui aspirent à prendre les commandes du parti — Jean Charest, Scott Aitchison et Roman Baber — seront présents. Le député conservateur Pierre Poilievre, considéré comme le meneur de la course, a décidé de ne pas y prendre part même s’il s’expose à une amende du parti de 50 000 $. Il soutient avoir suffisamment croisé le fer avec les autres candidats et que le dernier débat en anglais organisé par le parti à Edmonton a été source d’embarras parce que le modérateur a posé des questions « inutiles ».

Seule femme dans la course, la députée Leslyn Lewis a aussi décidé de déclarer forfait parce qu’il sera impossible d’aborder la question de l’avortement. Jean Charest réclamait ce débat afin de marquer des points aux dépens de son principal adversaire, Pierre Poilievre. Le débat de 90 minutes sera bilingue. La première partie du débat qui commencera à 18 h sera en anglais. La portion française commencera à 18 h 45.

Le vote a commencé

Plus de 80 000 membres avaient exercé leur droit de vote au début de la semaine dernière, selon des compilations obtenues par La Presse. On estime qu’environ 20 000 l’ont fait depuis. Les membres doivent envoyer leur bulletin de vote par la poste en y joignant une preuve d’identité comme une photocopie de leur permis de conduire. Les bulletins de vote doivent être reçus au plus tard le 6 septembre pour être comptabilisés. Le nouveau chef conservateur sera connu le 10 septembre prochain. En tout, le Parti conservateur affirme que 675 000 membres se sont inscrits afin de voter pour élire le nouveau chef. Il s’agit d’un nombre record parmi tous les partis politiques fédéraux. À titre de comparaison, le Parti conservateur comptait quelque 270 000 membres inscrits durant la précédente course au leadership en 2020. Environ la moitié des membres avaient alors exercé leur droit de vote.

La cagnotte de Pierre Poilievre bien garnie

En plus d’avoir réussi à recruter le plus grand nombre de membres (312 000), Pierre Poilievre est le candidat qui récolte le plus de dons. Au dernier trimestre, le député de Carleton a recueilli 4,042 millions de dollars dans le cadre de sa campagne à la direction, selon les données dévoilées mardi par le Parti conservateur. Il a ainsi amassé près de trois fois plus d’argent que son plus proche rival, Jean Charest, entre le 1er avril et le 30 juin. L’ancien premier ministre du Québec a en effet récolté 1,635 million de dollars. La députée ontarienne Leslyn Lewis arrive au troisième rang avec une cagnotte de 709 000 $, tandis que Roman Baber et le député conservateur Scott Aitchison ont respectivement reçu 404 000 $ et 363 000 $ en dons respectivement. Écarté de la course par les autorités du parti le mois dernier parce qu’il aurait violé la Loi électorale et les règles de financement du parti, le maire de Brampton, Patrick Brown, a quant à lui obtenu 541 000 $ en dons durant cette période de trois mois.