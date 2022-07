(Ottawa) L’ambassade du Canada à Kyiv dont Justin Trudeau avait souligné en grande pompe la réouverture lors de sa visite surprise en Ukraine, au début du mois de mai, a discrètement refermé ses portes.

Mélanie Marquis La Presse

Le 8 mai dernier, le premier ministre Justin Trudeau, la vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly ainsi que l’ambassadrice du Canada en Ukraine Larisa Galadza hissaient ensemble le drapeau canadien devant l’édifice situé dans la capitale ukrainienne.

« J’ai été très touché de lever le drapeau canadien. C’est une reconnaissance de la bravoure et des capacités du peuple ukrainien qui a su défendre cette ville. C’est très bon de voir le drapeau canadien être là dans les rues de Kyiv », s’était réjoui Justin Trudeau.

Or, près de trois mois plus tard, les locaux de la mission diplomatique sont déserts, comme l’a constaté une reporter de Global News. « Les stores sont tirés, les portes sont cadenassées et une pancarte à l’avant indique que les services sont toujours suspendus », a écrit la journaliste Ashleigh Stewart, photo à l’appui.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, Affaires mondiales a mis plus de 20 heures à répondre.

« En mai 2022, l’ambassadrice du Canada et des membres essentiels du personnel canadien sont retournés à Kyiv pour reprendre les actions diplomatiques de haut niveau en personne. Les préoccupations en matière de sécurité demeurent et, par conséquent, l’ambassadrice et le personnel travaillent hors site à Kyiv pour assurer leur sécurité », a écrit un porte-parole du ministère, Jason Kung.

« Nous continuons d’évaluer l’affectation du personnel à Kyiv alors que nous cherchons à rétablir graduellement la présence et les services diplomatiques du Canada dans leur intégralité, dès que possible », a-t-il ajouté.

L’ambassade du Canada à Kyiv avait fermé ses portes le 12 février dernier en raison de la menace russe. Les diplomates avaient d’abord été relocalisés dans l’ouest de l’Ukraine, à Lviv, avant de prendre le chemin de la Pologne, où ils ont travaillé pendant un certain temps.

Les ambassades de la plupart des pays occidentaux ont mis la clé sous la porte quand la Russie a envahi son voisin ukrainien. Plusieurs ont depuis repris leurs activités à Kyiv, dont les États-Unis, la France, l’Italie, et le Royaume-Uni.

Les partis d’opposition à Ottawa avaient tous réclamé, puis salué, la réouverture de celle du Canada.