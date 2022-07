La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a annoncé lundi avoir contracté la COVID-19 pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« J’étais bien chanceuse jusqu’à maintenant, mais c’est à mon tour d’avoir la COVID. Ne vous inquiétez pas trop, je vais prendre du repos dans les prochains jours pour me soigner et je vous reviendrai en bonne santé ! Faites attention à vous », a indiqué Mme Massé dans un bref gazouillis publié sur son compte Twitter, lundi.

Au cours des derniers jours, le week-end dernier, Mme Massé s’était rendue à Rimouski pour y tenir des rencontres citoyennes ainsi que faire du porte-à-porte, à seulement quelques semaines du déclenchement officiel de la campagne électorale, en vue du vote prévu le 3 octobre prochain.

Le tout survient alors que le Québec semble avoir franchi le sommet des nouveaux cas de COVID-19 en cette septième vague. La tendance des décès demeure toutefois en hausse.

En date de samedi, le Québec rapportait 2086 personnes hospitalisées, soit deux de moins que la veille. La tendance est ainsi en hausse de 11 % sur une semaine, mais montre de clairs signes de ralentissement.

Du nombre, 59 patients se trouvaient toutefois aux soins intensifs, soit cinq de plus que vendredi.

Aux États-Unis, le président Joe Biden avait annoncé la semaine dernière être positif à la COVID-19, une première pour lui également. « Mes amis, je vais très bien. Je suis doublement vacciné, avec deux doses de rappel, les symptômes sont légers », avait dit le démocrate dans une vidéo d’une vingtaine de secondes, le montrant sur le balcon de la Maison-Blanche en costume sombre, chemise bleu ciel et sans cravate.