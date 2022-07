Le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) Pierre Poilievre a reçu un appui de taille lundi, soit celui de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

Vincent Larin La Presse

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter en soirée, l’ancien dirigeant du PCC, Stephen Harper, explique pourquoi il a choisi de supporter la candidature de Pierre Poilievre, un ancien ministre de son gouvernement.

« Ces dernières années, il a été l’un des critiques les plus vocaux et les plus efficaces à l’endroit du gouvernement Trudeau », dit Stephen Harper.

« Pierre Poilievre parle des enjeux, et particulièrement des enjeux économiques, qui importent : la croissance lente, la dette, l’inflation, le manque d’emploi et de logements et le besoin de réparer les institutions qui ne remplissent pas leurs devoirs auprès des familles canadiennes », poursuit-il.

« C’est pourquoi il a un fort appui de notre caucus et de nos membres, et c’est pourquoi il a su attirer le plus de nouveaux membres et toute une nouvelle génération dans notre parti. C’est comme cela que nous allons gagner la prochaine élection. Selon moi, Pierre a su démontrer qu’il était le mieux placé pour le faire », conclut l’ancien premier ministre canadien.

Si Stephen Harper était resté plutôt discret dans cette course jusqu’ici, son appui à Pierre Poilievre n’étonnera pas les initiés de la politique fédérale.

En effet, des sources conservatrices proches de lui affirmaient en février à La Presse qu’il voit toujours d’un très mauvais œil l’idée qu’un autre candidat à la direction conservatrice, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, prenne la barre de la formation politique qu’il a dirigée pendant plus d’une décennie.

Le nouveau chef conservateur sera connu le 10 septembre prochain.