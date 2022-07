Une conférence de presse du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault à Montréal a été interrompue par un manifestant qui l’a accusé d’être un « criminel climatique » en raison de l’aval qu’il a donné au projet pétrolier de Baie du Nord à Terre-Neuve, de la compagnie norvégienne Equinor.

Louise Leduc La Presse

Alors que l’homme criait en anglais, M. Guilbeault lui a dit à un moment donné : « Je suis d’accord avec vous. »

Lors de la période de questions, La Presse lui a demandé avec quoi il était d’accord, dans la mesure où son gouvernement et lui-même ont autorisé le projet.

M. Guilbeault a répondu que ce avec quoi il était d’accord, c’est sur la nécessité « d’en faire plus. Je suis venu en politique exactement pour ça, pour en faire plus ».

À propos de l’intervention non prévue du militant, M. Guilbeaut a dit que c’est « la beauté de vivre en démocratie », ajoutant qu’il avait déjà, « dans une autre vie, crashé quelques conférences de presse. Alors, je peux comprendre ».

Mais vous avez de fait dit oui au projet pétrolier de Baie du Nord ? À cela, M. Guilbeault a répondu qu’il a effectivement « accepté les recommandations favorables de l’Agence de l’environnementale du Canada », qui a été mise en place « pour dépolitiser le système ».

« Si on crée une organisation, si on lui donne le mandat de faire ça, on ne peut pas ensuite dire on n’aime pas vos recommandations [même si] vous êtes des experts et que vous avez travaillé là-dessus pendant quatre ans ».

« Et sur le coin de table, je vais décider que je ne suis pas d’accord ? »

Il a cependant ajouté que l’entreprise a l’obligation d’être carboneutre en 2050 et que chaque année d’ici là, un examen sera fait pour savoir si l’entreprise progresse vers l’atteinte de cet objectif.

Enfin, il a souligné qu’au même moment où le projet de Baie du Nord était accepté, il a refusé « l’expansion d’une mine de sables bitumineux en Alberta qui aurait émis 10 fois plus de gaz à effet de serre à quantité égale ».

« C’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un ministre de l’Environnement dit non à une mine de sables bitumineux. »

La conférence de presse était sur le thème de la variole simienne – le ministre de l’Environnement remplaçait son collègue à la santé, Jean-Yves Duclos, pour une annonce de financement à des organismes d’aide à la communauté gaie.