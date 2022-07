Les candidats à la direction du Parti conservateur Pierre Poilievre et Jean Charest

(Ottawa) Le Parti conservateur du Canada a décidé de tenir un troisième débat pour les candidats à la direction.

La Presse Canadienne

Les membres du comité d’organisation de la course à la direction se sont réunis mercredi et ont décidé d’en organiser un autre à la suite d’un sondage que le parti avait envoyé aux membres.

Un porte-parole du parti a déclaré que 24 000 membres avaient répondu « massivement » en faveur d’un troisième débat.

L’évènement aura lieu en août et plus de détails sur le calendrier devraient être publiés plus tard dans la journée.

Selon les règles du parti, il est obligatoire pour les candidats à la direction d’assister aux débats officiels sous peine d’une amende.

L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a pressé le parti d’organiser un troisième débat, et les candidats Scott Aitchison et Roman Baber en ont également demandé un.

La campagne de Leslyn Lewis a déclaré qu’elle participerait s’il y en avait un. Un porte-parole de Pierre Poilievre, le favori de la course, n’a pas encore fait part de ses intentions concernant un troisième débat.