(Ottawa) Les conservateurs du comité des affaires étrangères laissent entendre que la vice-première ministre Chrystia Freeland, pro-ukrainienne et anti-Poutine notoire, est en désaccord avec l’octroi du permis des turbines de Siemens.

Mélanie Marquis La Presse

Les soupçons émis vendredi lors de la rencontre spéciale du comité permanent des affaires étrangères et du développement international ont piqué au vif le libéral Rob Oliphant, qui a plaidé que la présence au cabinet de la ministre Freeland témoignait de son adhésion à cette décision controversée.

« Quand on est en désaccord avec une décision du cabinet ou du gouvernement, on démissionne. Il existe ici au pays le principe de solidarité ministérielle auquel la ministre Freeland souscrit », a-t-il insisté en réponse à des députés conservateurs qui tentent selon lui de mener « une expédition de pêche ».

Les élus de l’opposition venaient d’avancer, chacun leur tour, que la ministre Freeland était contre la décision.

« Il faut parler de l’éléphant dans la pièce. La ministre Freeland a été la plus visible et la plus loquace au sujet de l’approche du gouvernement sur l’Ukraine. Et depuis [la décision], elle est complètement silencieuse et invisible », a lancé le député conservateur Garnett Genuis.

Son collègue de caucus James Bezan s’est posé des questions similaires à voix haute.

« La ministre Freeland est de loin l’experte sur les enjeux ukrainiens au caucus libéral et au cabinet, et on a l’impression que M. Oliphant ne veut pas qu’elle soit entendue… peut-être parce qu’elle n’est pas en accord avec ce que les ministres Joly et Wilkinson ont fait ? », a-t-il exprimé.

Wilkinson, un « bouc émissaire »

Le permis a été signé par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a aussi spécifié Rob Oliphant. Or, depuis samedi dernier, jour où l’annonce de l’octroi a été faite, le ministre désigné responsable de ce dossier est celui des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson — un élément qui n’a pas échappé aux conservateurs.

« Le ministre Wilkinson a été désigné bouc émissaire pour cette mauvaise décision, et la ministre Freeland se cache », a lâché Garnett Genuis lors de la réunion virtuelle du comité, où il a été décidé de se pencher sur cet épineux dossier.

La grande argentière du pays se trouve actuellement à Bali, en Indonésie, pour la rencontre des ministres des Finances du G20, a-t-on rappelé à son bureau, vendredi. Une conférence téléphonique est prévue samedi matin.

Ministres et ambassadeurs invités

Le comité doit se réunir à nouveau la semaine prochaine pour entamer son étude.

Des invitations ont été lancées aux ministres Joly et Wilkinson, ainsi qu’aux ambassadeurs de l’Ukraine, de l’Allemagne et de l’Union européenne au Canada. Un carton d’invitation sera également envoyé au Congrès Canadien-Ukrainien.

Les conservateurs voulaient aussi entendre le Congrès mondial ukrainien, qui a déposé plus tôt cette semaine une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale afin de contester cette décision. Leur proposition n’a pas été retenue, les libéraux s’y opposant en invoquant les procédures judiciaires entamées par le groupe.