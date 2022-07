(Ottawa) Quelques jours après la disqualification de Patrick Brown de la course à la direction du Parti conservateur, son coprésident de campagne se range dans le camp de Jean Charest. Vieux routier de la politique, John Reynolds voit en l’ancien premier ministre québécois le « chef unificateur » dont les troupes conservatrices ont besoin.

Mélanie Marquis La Presse

L’ancien député conservateur se rallie à Jean Charest en plaidant que ce dernier est « le meilleur choix pour unir le Parti conservateur du Canada et pour former un gouvernement conservateur national », et s’avérant une option pour ceux qui « recherchent une alternative sérieuse aux politiques identitaires d’extrême gauche de Justin Trudeau ».

Dans sa lettre de soutien frappée du logo de la campagne de Jean Charest, John Reynolds, qui a brièvement été chef par intérim de l’Alliance canadienne au début des années 2000, déplore le « ton utilisé par certaines campagnes », qui renforce selon lui le sentiment de division au sein du parti, « non seulement entre les membres et nos supporteurs eux-mêmes, mais aussi entre les députés du caucus ».

Il reprend aussi certains des reproches formulés par le candidat déchu Patrick Brown. Écarté de la course par le comité organisateur du parti le 6 juillet dernier en raison de « sérieuses allégations d’actes répréhensibles » en matière de financement électoral, le maire de Brampton a crié à la corruption. Il a accusé le comité d’être un repaire de partisans de Pierre Poilievre.

« À l’heure actuelle, le pouvoir est entre les mains de l’establishment du parti. C’est le temps de le redonner à la base conservatrice et de donner aux présidents d’associations le respect qu’ils méritent » et d’opter pour un chef « qui offrira aux Canadiens des idées ambitieuses au même titre que des solutions sérieuses, non pas seulement des slogans réclamant plus de liberté », tranche John Reynolds.

Il prend ses distances du camp Brown alors que le litige opposant le candidat mis hors jeu aux instances du Parti conservateur est entre les mains des avocats.

De l’avis de plusieurs observateurs, cette disqualification donne un sérieux avantage à Pierre Poilievre.

Le député de Carleton, qui a rallié la vaste majorité de la députation conservatrice actuelle (60 élus sur 119) et qui affirme avoir vendu quelque 312 000 cartes de membre, pourrait obtenir une majorité de points dès le premier tour.

La campagne de Patrick Brown avait chiffré à environ 150 000 le nombre de cartes de membre vendues. Son nom apparaît sur les bulletins de vote ; il reste à voir si ceux qui avaient acheté une carte exerceront leur droit de vote, à côté de quel nom ils feront une croix et à qui ira leur deuxième choix dans ce vote préférentiel.

Le scrutin aura lieu le 10 septembre prochain.