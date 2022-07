Le propriétaire et exploitant de la canalisation de 1200 kilomètres reliant la Russie et l’Allemagne, Gazprom, figure sur la liste canadienne des entreprises visées par des sanctions économiques.

(Ottawa) Les États-Unis appuient le Canada dans sa décision de faire entorse à ses propres sanctions contre la Russie en envoyant à l’Allemagne des turbines destinées au gazoduc Nord Stream 1.

Mélanie Marquis La Presse

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a publié lundi un communiqué en soutien à la décision controversée du Canada d’octroyer un « permis révocable et de durée limitée » pour l’expédition de six turbines qui étaient bloquées dans les installations montréalaises de Siemens Canada.

« Les États-Unis sont unis à nos alliés et partenaires dans notre engagement à promouvoir la sécurité énergétique européenne, à réduire notre dépendance collective vis-à-vis de l’énergie russe et à maintenir la pression sur le Kremlin », y lit-on.

« Dans cet esprit, nous appuyons la décision du gouvernement canadien de restituer une turbine à gaz naturel à l’Allemagne pour l’utiliser dans le pipeline Nord Stream 1 », ajoute Ned Price, arguant que cela permettra à l’Allemagne et à d’autres pays européens de reconstituer leurs réserves de gaz.

Les pays européens pourront ainsi « accroître leur sécurité et leur résilience énergétiques et contrer les efforts de la Russie de militariser l’énergie », poursuit le porte-parole, assurant que Washington et ses alliés comme le Canada sont déterminés à appuyer l’Ukraine et s’assurer que l’économie de la Russie souffre des sanctions.

L’exemption accordée par Ottawa a ulcéré Kyiv.

« Ce dangereux précédent viole la solidarité internationale, va à l’encontre du principe de l’État de droit et n’aura qu’une conséquence : il renforcera le sentiment d’impunité de Moscou », ont regretté les ministères ukrainiens des Affaires étrangères et de l’Énergie, dimanche.

Le Congrès des Ukrainiens-Canadiens a aussi sévèrement critiqué la dérogation, signe d’une « capitulation devant le chantage russe », qui contribuera à ce que « les caisses du budget de l’État russe continuent d’être remplies d’argent européen qui servira à financer le génocide russe contre le peuple ukrainien ».

Des dizaines de personnes ont par ailleurs manifesté leur mécontentement devant l’hôtel de ville ainsi qu’en face de l’usine de Siemens Canada, chemin de la Côte-de-Liesse, dimanche.

Le propriétaire et exploitant de la canalisation de 1200 kilomètres reliant la Russie et l’Allemagne, Gazprom, figure sur la liste canadienne des entreprises visées par des sanctions économiques. La société a plaidé qu’en l’absence de cet équipement, une réduction du volume serait inévitable – une version contestée par Kyiv.

Une fois l’équipement arrivé en Allemagne, Siemens Energy l’expédiera en Russie « dès que possible », a signalé une porte-parole de la compagnie à La Presse. Il lui faudra obtenir une dérogation additionnelle, cette fois aux sanctions de l’Union européenne, pour cet envoi en territoire russe.

« Nos experts travaillent actuellement sans relâche sur toutes les autres approbations formelles et logistiques. Cela implique entre autres les procédures de contrôle des exportations et des importations qui sont requises par la loi », a-t-on expliqué chez le géant énergétique allemand.