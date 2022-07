(Ottawa, Montréal) L’Ukraine déplore le « dangereux précédent » que marque la décision du Canada de permettre à Siemens d’envoyer en Allemagne des turbines qui étaient coincées à Montréal, un accroc au régime de sanctions en place. La communauté canado-ukrainienne est aussi en colère, et elle l’a manifestée à Ottawa comme à Montréal, dimanche.

Mélanie Marquis La Presse

Vincent Larin La Presse

Dans une longue déclaration publiée dimanche, Kyiv exprime tout son mécontentement face à la décision annoncée samedi par Ottawa, en vertu de laquelle des turbines destinées au gazoduc russe Nord Stream 1 pourront être acheminées en Allemagne.

« Ce dangereux précédent viole la solidarité internationale, va à l’encontre du principe de l’État de droit et n’aura qu’une conséquence : il renforcera le sentiment d’impunité de Moscou », ont regretté les ministères ukrainiens des Affaires étrangères et de l’Énergie.

D’autant plus que « la Russie est en mesure de continuer à fournir du gaz à l’Allemagne dans son intégralité » même en l’absence des pièces, et sa requête n’était autre que « du chantage sans justification technique », ont-ils ajouté.

L’Ukraine avait exhorté Ottawa à ne pas accéder à la demande de Berlin, mais la balance a finalement penché en faveur de l’Allemagne. Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, a accordé un « permis révocable et d’une durée limitée » pour l’acheminement de ces turbines de la discorde.

La communauté canado-ukrainienne implorait aussi le gouvernement Trudeau de ne pas plier.

Samedi, le Congrès des Ukrainiens Canadiens a sévèrement critiqué la dérogation, signe d’une « capitulation devant le chantage russe », qui contribuera à ce que « les caisses du budget de l’État russe continuent d’être remplies d’argent européen qui servira à financer le génocide russe contre le peuple ukrainien ».

Et dimanche, les opposants à l’envoi des turbines ont organisé des manifestations à Montréal et à Ottawa. Du côté de Montréal, on s’est rassemblé devant l’hôtel de ville et devant les installations de Siemens Canada, chemin de la Côte-de-Liesse.

La compagnie n’a pas encore commenté la dérogation.

Les conservateurs fustigent les libéraux

Le Parti conservateur a critiqué le passe-droit au régime de sanctions contre le Kremlin, et il en a profité pour réitérer que la solution aux bouleversements énergétiques causés par l’invasion russe en Ukraine passe par la construction d’infrastructures en sol canadien.

« Au lieu d’ignorer les sanctions mondiales destinées à punir Poutine, le gouvernement libéral devrait approuver de nouveaux pipelines et des terminaux de gaz naturel liquéfié afin que le gaz naturel canadien puisse remplacer l’approvisionnement énergétique russe en Europe », a dénoncé un trio de conservateurs.

« Permettre le retour [des turbines] à gaz crée un dangereux précédent en pliant au chantage de Poutine sur l’Europe, et aura un impact négatif sur la position du Canada sur la scène mondiale », ont poursuivi les députés Pierre Paul-Hus, Michael Chong et James Bezan.

Ils vont même jusqu’à accuser le premier ministre Trudeau d’être « plus que favorable à ce que l’Europe devienne dépendante du pétrole et du gaz russe » et de ne rien faire « pour empêcher la Russie de financer sa guerre violente et illégale en Ukraine avec les profits de l’énergie qu’elle vend à l’Europe ».

Le propriétaire et exploitant de la canalisation de 1200 kilomètres reliant la Russie et l’Allemagne, Gazprom, figure sur la liste canadienne des entreprises visées par des sanctions économiques. La société a plaidé qu’en l’absence de cet équipement, une réduction du volume serait inévitable.

Cette version est contestée par les autorités allemandes, qui y voient un stratagème déployé par Moscou pour faire pression sur l’Europe.