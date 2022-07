(Ottawa) Le Canada accorde à l’usine Siemens la permission de contourner les sanctions imposées au régime de Vladimir Poutine. Elle lui a donné samedi le feu vert à l’envoi de turbines qui étaient en réparation à l’usine de Dorval, et que l’Allemagne réclamait pour s’assurer du fonctionnement du gazoduc Nord Stream 1.

Mélanie Marquis La Presse

L’exemption risque d’irriter l’Ukraine, qui avait exercé des pressions afin de convaincre Ottawa de ne pas jeter de lest et risquer ainsi de plomber l’unité entre alliés occidentaux en ce qui a trait au régime actuel de sanctions contre Moscou.

La balance a cependant fini par pencher en faveur de Berlin.

« Le Canada accordera à Siemens Canada un permis révocable et d’une durée limitée pour permettre le retour en Allemagne des turbines Nordstream 1 réparées, ce qui soutiendra la capacité de l’Europe à accéder à une énergie fiable et abordable », a indiqué le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, dans un communiqué.

Car « en l’absence d’un approvisionnement nécessaire en gaz naturel, l’économie allemande subira des difficultés très importantes et les Allemands eux-mêmes risquent de ne pas pouvoir chauffer leurs maisons à l’approche de l’hiver », ajoute-t-il dans la même déclaration.

Il y accuse au passage le Kremlin de prendre l’Europe en otage à l’approche des mois d’hiver et de chercher à « exploiter l’instabilité qu’ils ont créée pour justifier une nouvelle déstabilisation de la sécurité énergétique européenne ».

Malgré l’exemption accordée, le gouvernement canadien « continuera à travailler en coordination avec [ses] alliés et partenaires pour imposer des coûts sévères au régime russe », et continuera à imposer des sanctions aux plus de 1600 qui frappent Moscou, a assuré le ministre Wilkinson.

Dans une déclaration transmise vendredi, l’ambassade de Kyiv à Ottawa avait prié le gouvernement Trudeau de s’assurer « du respect du régime de sanctions actuel », en lien avec cette affaire.

Le propriétaire et exploitant de la canalisation de 1200 kilomètres entre la Russie et l’Allemagne, Gazprom, figure sur la liste canadienne des entreprises visées par les sanctions canadiennes. La société a plaidé qu’en l’absence de cet équipement, une réduction du volume serait inévitable.