(Ottawa et Montréal) Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, ainsi que plusieurs élus canadiens et québécois, ont réagi tour à tour vendredi à l’assassinat de l’ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, survenu plus tôt dans la journée.

Mylène Crête La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans une déclaration publiée sur Twitter, M. Trudeau s’est dit « profondément attristé » par la nouvelle. L’assassinat de celui qui a dirigé le gouvernement japonais à deux reprises de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020, est « extrêmement troublant ».

« Le monde a perdu un grand visionnaire, et le Canada un proche ami. Je suis de tout cœur avec son épouse Akie et les Japonais, qui pleurent son décès. Tu nous manqueras, mon ami », a-t-il conclu.

Au Québec, le premier ministre François Legault a indiqué être « bouleversé par la mort de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe ». « Le Québec se joint au Canada et au reste du monde pour dénoncer cet acte de violence contre les fondements mêmes de la démocratie », a-t-il évoqué dans un gazouillis.

Shinzo Abe a été assassiné vendredi par balle par un assaillant qui a ouvert le feu sur lui en plein rassemblement électoral à Nara, dans l’ouest du Japon. Arrêté pour le meurtre, le suspect, un chômeur de 41 ans, Tetsuya Yamagami, a avoué avoir commis le crime et indiqué avoir utilisé une arme artisanale, selon un haut responsable de la police de la région de Nara.

L’homme arrêté « a déclaré avoir gardé rancune à une certaine organisation et il a avoué avoir commis le crime parce qu’il croyait que l’ancien premier ministre Abe lui était lié », a déclaré ce policier à des journalistes, en refusant de donner davantage de détails.

Une démocratie secouée

Rapidement, vendredi, cet assassinat n’a pas manqué de faire réagir sur le reste de la scène politique canadienne et québécoise. « Je suis bouleversé et attristé par l’attentat contre Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon. Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et au peuple japonais qui pleurent cette terrible perte. Repose en paix », a dit le chef néodémocrate Jagmeet Singh.

« Je veux adresser mes condoléances et ma sympathie, comme celles du Bloc québécois, au peuple du Japon, mais aussi ma colère et mon indignation que nos sociétés dites démocratiques et sécuritaires voient des figures publiques assassinées lâchement et de toute évidence facilement », a quant à lui souligné le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

La ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, a aussi réagi en début de journée. « Toutes mes pensées au peuple japonais, nos chers amis, à la suite de l’assassinat de leur ancien premier ministre Shinzo Abe. Il était un fier ambassadeur de sa nation et a favorisé le développement des relations entre le Japon et le Québec », a-t-elle gazouillé.

« Cet assassinat secoue les fondements de la démocratie. De toute démocratie. Ça donne froid dans le dos », s’est par ailleurs inquiétée la députée provinciale libérale Marwah Rizqy sur les réseaux sociaux.