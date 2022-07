Québec viendra en aide aux municipalités qui sont aux prises avec un problème d’accès à l’eau potable.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault a déclaré jeudi matin qu’il entend « prochainement arriver avec un programme où une grande partie va être payée par le gouvernement du Québec parce qu’on sait très bien que le coût qui est associé à ça ne peut pas être assumé par les municipalités ».

M. Legault était de passage à Saint-Michel en Montérégie pour présenter sa candidate dans Huntingdon, Carole Mallette, qui a elle-même fait allusion aux problèmes d’accès à l’eau potable dans sa région.

Le premier ministre avait déjà été confronté à cette question mardi, alors qu’il était de passage à Venise-en-Québec, promettant de soutenir financièrement la municipalité de Clarenceville, qui fait aussi face à une difficulté d’accès à l’eau potable et qui évalue à 22 millions les investissements requis pour régler le problème.

« En 2022, tout le monde doit avoir de l’eau potable au Québec, donc c’est clair qu’il faut régler ce problème-là », avait-il alors affirmé, précisant qu’il comprenait très bien qu’une municipalité ne pouvait pas absorber une facture de cette ampleur.

Jeudi, toutefois, il est allé beaucoup plus loin, soulignant qu’il s’agit d’un problème « qui est de plus en plus important. On calcule qu’il y a 600 endroits au Québec où il y a un problème. »

Il a précisé que des discussions sont en cours avec le ministère de l’Agriculture et qu’elles doivent aboutir bientôt.

Ses propos n’ont laissé aucun doute quant à la suite des évènements : « On s’en vient avec un programme et oui, il y a un défi de ce côté-là et oui, on va régler ça. »

Carole Mallette tentera de conserver le siège de Huntingdon, acquis de justesse en 2018 par la caquiste Claire IsaBelle, qui l’avait arraché avec seulement 711 voix d’avance, délogeant ainsi le libéral Stéphane Billette qui l’avait détenu durant trois mandats.

Mme Mallette, une ingénieure et femme d’affaires, est l’ex-présidente-directrice générale d’Usinages Mallette, de Saint-Michel.