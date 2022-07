Sous-financement des services aux enfants autochtones

Ottawa signe une entente d'indemnisation de 20 milliards

(Ottawa) Une nouvelle étape est franchie dans le processus d’indemnisation des enfants des Premières Nations et de leurs familles qui ont été lésés par le sous-financement discriminatoire et chronique des services à l’enfance : une entente d’une valeur de 20 milliards vient d’être signée entre le fédéral et les demandeurs de l’action collective.