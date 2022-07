Patrick Brown lors d’un débat en français dans le cadre de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, à Laval, le 25 mai dernier

Patrick Brown disqualifié de la course à la direction

Le candidat Patrick Brown, qui espérait remplacer Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur du Canada, a été éjecté de la course par le comité électoral du parti, mardi soir, en raison de « graves allégations d’actes répréhensibles ».

Lila Dussault La Presse

« Lors des dernières semaines, notre Parti a pris connaissance de sérieuses allégations d’actes répréhensibles de la campagne de Patrick Brown qui semblent violer les règles régissant les dispositions financières de la Loi électorale du Canada », a déclaré par communiqué Ian Brodie, président du comité électoral du Parti conservateur du Canada, mardi soir.

Le communiqué n’offre pas de détails sur les allégations concernant M. Brown, qui est aussi maire de Brampton, en Ontario. Des membres de la campagne de M. Brown n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter la situation.

Selon M. Brodie, le comité d’organisation de la course au leadership du parti a informé la campagne de Patrick Brown de ses préoccupations et a demandé une réponse écrite, décidant de lui retirer l’accès à la liste provisoire des membres du parti.

Les informations transmises par le comité de campagne de M. Brown n’ont « pas répondu aux inquiétudes » du comité d’organisation, qui a alors recommandé qu’il soit disqualifié de la course à la direction.

« Le Parti partagera l’information colligée avec Élections Canada, qui est responsable d’assurer le respect et l’application de la Loi électorale du Canada », renchérit M. Brodie.

Plus que cinq candidats

Dans sa déclaration, il souligne aussi que le comité d’organisation et lui ont fait de leur mieux pour être justes envers M. Brown et lui donner le temps de réfuter les allégations.

Le 22 juin dernier, la directrice de campagne de Patrick Brown l’avait quitté pour aller soutenir Michelle Rempel Garner, qui envisageait alors de devenir candidate du Parti conservateur uni de l’Alberta, selon Global News.

La course à la direction du Parti conservateur du Canada ne compte désormais plus que cinq candidats, soit Jean Charest, Leslyn Lewis, Pierre Poilievre, Roman Baber et Scott Aitchison.

Avec La Presse Canadienne