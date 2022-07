Pascale Déry, vue ici en 2015 alors qu'elle était candidate du Parti conservateur du Canada, compte prôner la prospérité économique, l’environnement, la protection du français et le vivre-ensemble.

(Repentigny) L’ex-journaliste et ancienne candidate du Parti conservateur du Canada Pascale Déry tentera de défendre les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Repentigny, lors des prochaines élections.

William Thériault La Presse

Le premier ministre du Québec, François Legault, était présent mardi en avant-midi pour annoncer l’arrivée de la candidate, qu’il a qualifié de « femme de contenu, de femme de leadership et d’excellente communicatrice. »

Pascale Déry, une ex-journaliste qui a oeuvré pendant 15 ans à TVA et LCN, s’est présentée « avec beaucoup et d’humilité » devant quelques dizaines d’électeurs de la CAQ. Elle compte prôner la prospérité économique, l’environnement, la protection du français et le vivre-ensemble.

Du même coup, la députée Lise Lavallée a annoncé son départ de la vie politique. Membre de l’Assemblée nationale depuis 2014, elle a été élue à deux reprises dans la circonscription de Repentigny.

Plus de détails à venir.