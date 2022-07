La cheffe de l’Assemblée des Premières Nations du Manitoba, Cindy Woodhouse, a commenté la nouvelle par voie de communiqué en se disant fière de ce « tournant historique » pour les enfants des Premières Nations et leurs familles.

Une nouvelle étape est franchie dans le processus d’indemnisation des enfants des Premières Nations et de leurs familles qui ont été lésées par un sous-financement discriminatoire et chronique des services à l’enfance : une entente d’une valeur de 20 milliards vient d’être signée entre le fédéral et les demandeurs du recours collectif.

Mélanie Marquis La Presse

L’accord de règlement final d’indemnisation entre le gouvernement du Canada, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et les demandeurs dans deux recours collectifs devra être validé par le Tribunal canadien des droits de la personne, puis soumis à la Cour fédérale du Canada pour approbation.

Le pacte prévoit le versement de 20 milliards aux enfants des Premières Nations de certaines réserves au pays qui ont été retirés de leur foyer entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022. Leurs parents et leurs tuteurs, dont les grands-parents, pourraient aussi toucher des indemnisations.

Il vient sceller l’entente de principe qui avait été conclue en janvier dernier, et qui fait partie d’un règlement global totalisant 40 milliards entre le gouvernement canadien et des groupes représentant des centaines de milliers d’enfants autochtones arrachés à leur famille par les services sociaux fédéraux.

Il met par ailleurs fin à un litige touchant les enfants qui ont été pénalisés de 2007 à 2017 par la définition étroite qu’a faite le fédéral du « principe de Jordan » – principe voulant qu’un enfant autochtone doive toucher les services dont ils ont besoin lorsqu’il y a querelle de compétence entre Ottawa et les provinces.

« Cet accord de règlement final est un pas important vers la reconnaissance des torts causés et le début du difficile travail de guérison », a déclaré par voie de communiqué la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, soulignant qu’« aucune indemnisation » ne peut guérir les douleurs et traumatismes subis.

« Les enfants des Premières Nations ont toujours mérité d’être traités de manière juste et équitable, et ce règlement reconnaît que ce n’était ni la politique ni la pratique », a affirmé dans le même communiqué Cindy Woodhouse, cheffe régionale pour le Manitoba de l’APN.

Les deux parties disent espérer une ratification rapide de l’entente par le Tribunal canadien des droits de la personne et la Cour fédérale. L’aval des deux instances est requis afin que le processus de mise en œuvre du règlement se mette en branle.