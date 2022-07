Selon le commissaire aux élections

Le Canada n’est « pas à l’abri » du « virus » de la désinformation

(Ottawa) Il est normalement du type plutôt discret ; on l’a peu entendu dans les médias durant la décennie qu’il a passée aux commandes du commissariat aux élections fédérales. Mais à l’approche de son départ, Yves Côté communique haut et fort son inquiétude de voir les « virus » de la désinformation et de la mésinformation se propager au Canada, et il lance un appel à « la haute vigilance ».