À la veille du 1er juillet

Québec annonce 3000 nouveaux logements abordables et sociaux

(Québec et Montréal) Alors qu’une crise du logement frappe plusieurs régions du Québec et à la veille du 1er juillet, le gouvernement Legault a annoncé mercredi la construction de 3000 nouveaux logements abordables en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et Fondaction, dont 1000 copropriétés d’ici trois à cinq ans.