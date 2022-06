(Québec) Le ministre québécois de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, sera ce jeudi l’orateur invité à l’Académie française, à Paris, afin de s’exprimer sur la langue française et son statut juridique au Québec.

La Presse Canadienne

Le ministre Jolin-Barrette prendra la parole sous la célèbre coupole du quai de Conti devant un parterre d’académiciens et de 150 invités venus apprendre de quoi sera faite la nouvelle mouture de la Charte de la langue française adoptée en 1977 et revue par son gouvernement cette année.

M. Jolin-Barrette en profitera pour expliquer sa démarche politique et nationaliste, à savoir comment le Québec entend s’y prendre pour mieux protéger la langue française et assurer son rayonnement et sa pérennité, en intervenant sur différents leviers pour freiner son déclin, particulièrement à Montréal.

Il est exceptionnel qu’un élu qui n’est ni chef de gouvernement ni chef d’État soit invité à s’adresser ainsi aux membres de l’assemblée qui réunit l’élite de la littérature d’expression française. L’Académie française a été fondée en 1634 et compte 40 membres, dont l’écrivain québécois d’origine haïtienne Dany Laferrière.

Le ministre Jolin-Barrette a qualifié cette invitation d’historique et y voit une occasion unique de renforcer les liens autour de l’objectif commun de protéger et de valoriser le français.

Au cours de sa brève mission de quelques jours en France, Simon Jolin-Barrette prévoit aussi faire des rencontres avec des dignitaires, en tant que ministre de la Justice.