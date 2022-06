(Saguenay) La grande majorité des maisons évacuées à La Baie la fin de semaine dernière en raison d’un risque de glissement de terrain pourront être réintégrées, mais seulement au terme de travaux de stabilisation d’une durée de deux à quatre mois.

Vincent Larin La Presse

C’est ce qu’a indiqué le premier ministre François Legault, de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi pour y rencontrer les sinistrés.

Cinq résidences situées dans les zones les plus critiques devront toutefois être démolies et quatre autres font toujours l'objet d'analyses.

Leurs résidants pourront tout de même bénéficier d’une indemnisation bonifiée de la part de Québec, a annoncé François Legault. La somme maximale remboursée aux sinistrés était auparavant de 260 000 $. Elle passera maintenant à 375 000 $, soit l’équivalent du coût de reconstruction, a indiqué M. Legault.

Mais les résidants de 67 maisons pourront éventuellement y retourner au terme de travaux menés par le ministère des Transports pour stabiliser le terrain et qui pourraient prendre de deux à quatre mois. C’est ce que révèlent les premières données d’analyse géotechnique qui ont pu être obtenues.

Legault rassurant

François Legault s’est voulu rassurant à l’endroit des personnes effrayées à l’idée de réintégrer la zone évacuée. Plusieurs craignent une baisse de la valeur de leurs maisons.

« Ça arrive à chaque fois, et il faut être capable de les rassurer avec des scientifiques et des ingénieurs. […] On ne peut pas commencer à dire que tout le monde peut déménager », a déclaré le premier ministre.

Arrivé mercredi matin à Saguenay, le premier ministre a d’abord visité le centre de coordination des mesures d’urgence de la Ville. Puis, il a rencontré des sinistrés en face du périmètre barricadé à La Baie.

