Le gouvernement du Québec octroie près de 900 000 $ à un projet novateur qui vient en aide aux jeunes victimes d’exploitation sexuelle dans le Grand Montréal.

Caroline Touzin La Presse

Le projet Sphères s’adresse aux jeunes de 12 à 24 ans qui sont en situation d’exploitation sexuelle sur le territoire du Grand Montréal.

« Nos jeunes ne connaissent pas la vie. Ils sont rarement sortis de leur quartier. Ils n’ont pas vécu de belles choses. On est beaucoup dans le “faire”. On leur fait vivre des expériences positives [activités sportives et culturelles] pour qu’ils découvrent qu’ils ont autre chose à offrir que leur corps », avait d’ailleurs expliqué sa coordonnatrice, Nathalie Gélinas, dans une enquête de La Presse publiée l’été dernier dans laquelle nous révélions que des mineures n’hésitent plus à s’afficher à visage découvert sur les réseaux sociaux et les sites de petites annonces pour vendre leur corps.

Le projet est géré par l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île y participe également avec le programme des Survivantes du Service de police de la Ville de Montréal, En Marge 12-17, L’Anonyme et la Fondation Marie-Vincent.

Cet argent permettra de poursuivre l’accompagnement d’environ 70 victimes et de soutenir les régions qui souhaitent implanter un projet similaire dans leur milieu.

« Lorsqu’un jeune est victime d’exploitation sexuelle et prend la décision de s’en sortir, il doit pouvoir trouver les ressources pour le soutenir. C’est ce qu’offre le projet Sphères : une expertise et un accompagnement personnalisé pour que la victime parvienne à se reconstruire », a affirmé par voie de communiqué la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault ce jeudi, au moment de l’annonce du soutien au projet.