(Québec) Sonia LeBel assure ne pas avoir supprimé « délibérément » des textos échangés avec son vis-à-vis fédéral au cours des quatre dernières années.

Caroline Plante La Presse Canadienne

La présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des Relations canadiennes a été vertement critiquée à l’Assemblée nationale, jeudi.

Les partis d’opposition lui ont reproché son manque de sérieux dans ses relations avec Ottawa, après que Radio-Canada eut révélé la disparition de sa correspondance avec le ministre Dominic LeBlanc.

Selon le député libéral Marc Tanguay, Sonia LeBel « l’a échappé ».

La députée péquiste Véronique Hivon a pour sa part dénoncé la « très grande superficialité » et le « pathétisme » de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans ses relations avec le Canada.

Alexandre Leduc, de Québec solidaire (QS), s’est également dit étonné que la ministre n’ait pas écrit plus de lettres officielles pour laisser des traces.

Mme Hivon a suggéré que la ministre LeBel avait effacé ses textos parce qu’ils étaient trop « gênants, humiliants ». Piquée au vif, Mme LeBel a accusé Mme Hivon de manquer de hauteur.

« Ce qu’elle tente d’insinuer, M. le président, c’est que j’ai détruit délibérément ces textos pour ne pas qu’on les voit. Ce n’est pas le cas », a déclaré Mme LeBel au Salon bleu, jeudi.

« Ceci étant dit, il y a plusieurs façons d’échanger avec le gouvernement fédéral, que ce soit par la question administrative, les cabinets, les sous-ministres […] et elle le sait pertinemment bien », a-t-elle ajouté.