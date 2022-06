(Québec) Le retour des Nordiques ne sera pas dans la plateforme électorale de la CAQ, a précisé le ministre des Finances Eric Girard, qui a le mandat de ramener une équipe de hockey professionnelle à Québec.

Charles Lecavalier La Presse

« Les Nordiques ne sont pas un sujet relié à la campagne électorale », a affirmé M. Girard en point de presse jeudi.

M. Girard a affirmé que Québec « a la capacité d’avoir une équipe de hockey à long terme », mais que « les cycles électoraux passent et viennent, et ça n’a rien à voir avec le retour des Nordiques ».

À la mi-mai, le ministre a rencontré pour la deuxième fois, à New York, le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Garry Bettman, pour le convaincre que la Capitale nationale pouvait accueillir une équipe de hockey professionnelle. M. Girard avait alors affirmé que le retour des Nordiques était « définitivement envisageable » à long terme.

Legault ravive la flamme

Le sujet du retour du hockey de la LNH à Québec n’était plus sur l’écran radar médiatique, mais en novembre dernier, le premier ministre François Legault a ravivé la flamme. Il a alors révélé que son gouvernement était impliqué dans ce projet qui fait rêver les nostalgiques depuis le départ de l’équipe en 1995.

« J’ai parlé à M. Bettman et je lui ai dit notre intérêt pour le retour des Nordiques », avait-il affirmé en point de presse. M. Legault réfléchissait déjà aux ententes commerciales nécessaires au retour d’une équipe. « Il y a un amphithéâtre. Actuellement [pour] cet amphithéâtre-là, il y a comme une espèce de droit de premier refus pour Québecor et [Pierre Karl] Péladeau. Il faut voir si M. Péladeau est toujours intéressé à débourser 700 millions et plus pour une équipe de hockey. Sinon, il faut voir comment on gère ça avec la Ville de Québec pour avoir l’amphithéâtre », expliquait-il.

Mais depuis, les avancées sont minces. En janvier, la direction de la Ligue nationale a fait savoir « qu’il n’y avait présentement pas d’opportunité » pour déménager une équipe à Québec. Le gouvernement Legault a également tenté d’encourager les Sénateurs d’Ottawa à jouer quelques matchs au Centre Vidéotron à Québec, mais le plan est tombé à l’eau.

Même chose pour le Championnat mondial de hockey junior 2023 : la candidature conjointe de Québec et Trois-Rivières a finalement été rejetée, ce sont plutôt les villes de Halifax et Moncton qui ont remporté la mise.