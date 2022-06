Le premier ministre Justin Trudeau et le président chilien Gabriel Boric en conférence de presse le 6 juin

Le Canada et le Chili signent un accord « pour faire progresser l’égalité des genres »

(Ottawa) Le Canada et le Chili ont signé lundi un accord « pour faire progresser l’égalité des genres » et l’autonomisation des femmes dans les deux pays.

La Presse Canadienne

Le premier ministre Justin Trudeau et le président chilien Gabriel Boric ont assisté à une cérémonie de signature spéciale, lundi matin à Ottawa, où ils se sont engagés à travailler ensemble sur les questions qui affectent l’égalité des genres.

Les deux pays se sont engagés à travailler conjointement sur des enjeux comme les efforts de reprise après la COVID-19, les femmes qui occupent des postes de responsabilité, la violence fondée sur le sexe, ainsi que « les femmes, la paix et la sécurité ».

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a indiqué qu’il s’agissait d’établir un cadre permettant aux deux gouvernements de coopérer sur les politiques publiques visant à promouvoir l’autonomisation des femmes.

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Mme Ien soutient que les deux pays sont déterminés à se soutenir mutuellement pour éliminer les obstacles socio-économiques, culturels et institutionnels qui empêchent les femmes de participer à l’économie et à la vie publique.

M. Trudeau a rappelé de son côté qu’à une époque où les États autoritaires progressent et où les démocraties reculent, il est important d’accueillir une « voix forte et progressiste » sur la scène mondiale.

« C’est une excellente nouvelle pour le Chili, c’est une excellente nouvelle pour le Canada, d’avoir un partenaire aussi solide au bout du continent. »

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.