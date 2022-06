(Québec) La « quasi-totalité » des actions financées par le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC) « n’ont pas d’indicateurs ni de cibles adéquats ». Et la politique énergétique du gouvernement comporte tellement de lacunes qu’elle risque « de compromettre la transition énergétique du Québec », dénonce la Commissaire au développement durable.

Charles Lecavalier La Presse

« L’encadrement mis en place à ce jour par le ministère de l’Environnement n’assure pas une gestion efficace et transparente du FECC. Le ministère ne détient pas une information de gestion uniforme et suffisante des actions financées par le FECC. Il n’est donc pas en mesure de suivre leur performance, notamment parce que la quasi-totalité de ces actions n’ont pas d’indicateurs ni de cibles adéquates », rapporte Janique Lambert, dans son rapport déposé mercredi.

Le ministre de l’Environnement Benoît Charette se targue depuis longtemps d’avoir un plan chiffré et fiable pour atteindre la cible climatique de réduction d’émissions de GES de -37,5 % d’ici 2030, tout en écorchant l’ancien gouvernement libéral pour les écueils du Fonds vert.

Mais peu de choses ont changé, souligne la commissaire. En fait, 80 % des dépenses prévues, soit 5,4 milliards sur 6,7 milliards, proviennent du plan 2013-2020. Elles ont été reconduites « sans avoir préalablement évalué leur performance ».

Vieille recette

« L’évaluation de la performance des actions est d’autant plus importante que le PACC 2013-2020 était la pièce maitresse devant contribuer à atteindre la cible de réduction de 20 % sous le niveau de 1990 » et que le Québec a plutôt complètement raté la cible. Le gouvernement Legault utilise maintenant la même recette, et espère tout de même atteindre la cible de 2030.

Le ministère de l’Environnement a répliqué qu’il a établi un calendrier « pour les réviser d’ici 2030 afin d’améliorer leur performance ». Mais la Commissaire s’inquiète puisque l’argent sort déjà. Et pour certaines actions, le MELCC a tout simplement choisi de reconduire « sans ajustement » des programmes qui échouait pourtant à atteindre leurs objectifs.

Elle cible par exemple les programmes Écoperformance (efficacité énergétique et conversion vers des énergies moins émettrices de GES), Technoclimat-bioénergies et Chauffez vert, qui ont tous raté leurs cibles par le passé, et qui ont vu leur budget être reconduit. « Plus le ministère tarde à les réviser, plus des montants sont engagés sur plusieurs années sans pouvoir bénéficier des ajustements requis », note-t-elle.

Elle critique aussi la lenteur du ministère, qui « a transmis tardivement aux partenaires les directives concernant la quantification des GES et n’a pas encore transmis la directive de reddition de comptes afin d’orienter l’évaluation de la performance des actions ». Si on veut savoir combien de GES sont évités grâce à telle ou telle subvention, il faudra donc faire preuve de patience.

« En février 2022, il n’était pas possible d’évaluer la performance de près de 90 % des 78 actions en cours financées par le FECC puisqu’elles n’avaient pas d’indicateur ou qu’elles avaient des indicateurs inadéquats », explique Janique Lambert.

Le MELCC n’arrive pas non plus à jouer son rôle de « coordination des actions à l’échelle gouvernementale dans la lutte contre les changements climatiques » : aucun comité interministériel à ce sujet ne s’est réuni depuis septembre 2021.

Le ministre Julien critiqué

Dans son rapport, Mme Lambert écorche également le ministre de l’Énergie Jonatan Julien et sa Politique énergétique 2030. Adoptée en 2016, elle accumule les retards. « Même si plus de six ans se sont écoulés depuis l’adoption de la politique, le MERN n’a toujours pas entrepris tout ce qui était nécessaire pour assurer l’atteinte des cibles et n’évalue pas les progrès réalisés en vue de leur atteinte en 2030 », dit-elle.

À son avis, « les lacunes que nous avons relevées risquent de compromettre la transition énergétique du Québec ».