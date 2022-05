(Drummondville) Le premier ministre François Legault donne déjà le ton de sa campagne électorale. Il met en garde les Québécois contre « les idéologues de gauche ou de droite » et le risque que le Québec devienne « une Louisiane » si Ottawa ne lui cède pas les pleins pouvoirs en immigration.

Entouré de ses députés et de nombreux candidats, devant un millier de militants caquistes réunis en congrès, il a révélé dimanche les grandes lignes de son plaidoyer électoral. La campagne sera lancée dans trois mois, en vue du scrutin du 3 octobre.

« Bien sûr que la pandémie nous a empêchés de réaliser certains de nos engagements, mais on a quand même changé le Québec ! », a-t-il lancé dans son discours de clôture, avec le slogan « Plus que jamais » sur des écrans géants. Le Québec est « plus fier » et « plus prospère » qu’en 2018, les deux éléments les plus importants selon lui pour « évaluer [son] bilan ». Il a rappelé, d’un côté, l’adoption des lois 21 sur la laïcité de l’État et 96 sur le français et, de l’autre, le bas taux de chômage tout comme les allègements financiers accordés par son gouvernement au cours du mandat.

« La question qu’il faut maintenant se poser dans les prochains mois, c’est : est-ce qu’on casse cet élan-là en changeant de gouvernement ou on continue ? Parce qu’il reste encore du travail à faire. » Dans le secteur de la santé, mais aussi en matière d’économie.

« L’inflation, la guerre en Ukraine, une possible récession mondiale et des marchés instables sont autant de facteurs d’instabilité pour l’économie. Là aussi, les élections vont être déterminantes », a-t-il soutenu.

C’est alors qu’il a lancé des attaques contre Québec solidaire et le Parti conservateur sans les nommer — ignorant quasi totalement libéraux et péquistes dans son discours.

« Il y a les oppositions de gauche et de droite. D’un côté, il y a ceux qui pensent que l’argent pousse dans les arbres. Il y a ceux qui pensent qu’il faut toujours plus d’impôts, plus de taxes, plus de déficit et plus de dette. Et de l’autre côté, il y a ceux pour qui les changements climatiques, ça ne compte pas. Ceux qui pensent que ce n’est pas important de bâtir une économie verte. Ceux qui pensent que ce n’est pas important pour les prochaines générations », a-t-il affirmé.

« Quand les temps sont pleins d’incertitudes, de turbulences et de dangers économiques, ce n’est pas le temps de se lancer dans des aventures avec des idéologues de gauche ou de droite. En fait, quand la mer est houleuse, c’est le temps de confier la barre à une équipe compétente, expérimentée et solide », a-t-il ajouté sous des applaudissements nourris.

Après le fameux chèque de 500 $ versé plus tôt cette année, il a promis de donner une bouffée d’oxygène aux contribuables s’il est réélu.

Un gouvernement de la CAQ ne va pas vous laisser tomber face à l’inflation et va continuer de vous donner les moyens de passer au travers, c’est un engagement que je prends aujourd’hui. François Legault, premier ministre du Québec

Au cours des dernières semaines, François Legault a laissé entendre qu’il promettra des baisses des impôts lors de la campagne électorale.

Il dit avoir « un plan clair pour revenir à l’équilibre budgétaire […] avec modération, sans l’austérité libérale qui a fait tellement de dégâts ». Il s’est engagé à « continuer des investir dans nos infrastructures », « rien de flyé », « du gros bon sens, de la bonne gestion, du solide ».

« Le Québec est en train de devenir un leader mondial de l’électrique. J’ai de grandes ambitions pour le Québec. Ce que je veux, c’est que le 21e siècle, ce soit le siècle du Québec ! » a-t-il lancé.

Après avoir plaidé qu’il a « développé notre cohésion nationale » avec les lois 21 et 96, il a prononcé quelques phrases en anglais pour tenter de rassurer cette minorité linguistique : « Je sais qu’il y en a qui rajoutent de l’huile sur le feu en prétendant que la loi 96 empêchera les Québécois anglophones de recevoir des soins de santé en anglais. Nous nous engageons à protéger votre accès aux soins de santé ».

Il a réitéré sa demande à Ottawa de lui transférer tous les pouvoirs en immigration. « Je demande, aux prochaines élections, un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral. C’est une question de survie pour notre nation », a-t-il soutenu, déclenchant une ovation.

« Ce n’est pas dans les plans » qu’il tienne un référendum sur les pouvoirs en immigrants comme des militants l’ont suggéré au congrès, a-t-il précisé en conférence de presse. « Ce que j’ai besoin, c’est d’aller chercher un rapport de force en ayant l’appui du plus de Québécois possibles » lors des élections. Il a « confiance de convaincre un des partis fédéraux qui a la possibilité de former le prochain gouvernement » d’acquiescer à sa demande. Le premier ministre Justin Trudeau refuse toujours de le faire - mais « est-ce qu’il va être là » encore dans les prochaines années ? a dit M. Legault. Pour lui, la situation « va évoluer » sur la scène fédérale et pourrait jouer en sa faveur. Il dit agir de « bonne foi » car « il n’est pas question que François Legault tienne un référendum sur la souveraineté ».

Pour lui, « c’est important que les Québécois comprennent bien l’urgence de rapatrier les pouvoirs en immigration ». La tenue d’États généraux ou de commissions de style Bélanger-Campeau sont des moyens de mobiliser la population autour de l’enjeu, a-t-il évoqué. Si le Québec n’obtient pas les pleins pouvoirs, « ça peut devenir une question de temps avant qu’on devienne une Louisiane », selon lui.

Il a plaidé que 43 % des nouveaux arrivants sont choisis par Ottawa — 26 % sont issus du programme de réunification familiale et la moitié d’entre eux ne parle pas français au moment de leur arrivée.