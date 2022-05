Maïtée Labrecque-Saganash veut se faire le porte-voix des communautés qui habitent dans le nord du Québec, et qui subissent de plein fouet la pénurie de main-d’œuvre, notamment dans le réseau de la santé, et la crise du logement, par exemple.

(Montréal) La militante crie Maïtée Labrecque-Saganash sera candidate à l’investiture pour Québec solidaire dans la circonscription d’Ungava et aspire à devenir la première femme autochtone élue à l’Assemblée nationale.

Charles Lecavalier La Presse

« Si ma Nation pense que je peux être utile à l’Assemblée nationale, j’accepte la main tendue de Manon [Massé] et Gabriel [Nadeau-Dubois]. J’habite dans le Nord, je sais à quel point les services publics sont moins accessibles et difficilement navigables, surtout pour les Autochtones », a lancé Mme Labrecque-Saganash dimanche lors d’une conférence de presse.

Elle a l’appui des deux co-porte-parole de Québec solidaire dans cette investiture. M. Nadeau-Dubois a souligné que la jeune femme est une « complice de longue date », ils ont d’ailleurs collaboré ensemble dans le collectif Faut qu’on se parle en 2017. Il a salué son « courage », car il n’est pas facile pour « pour une jeune femme autochtone de faire le saut en politique dans un contexte où les élus, particulièrement les élues femmes, sont la cible de tant de haine et de discrimination, notamment sur les médias sociaux ».

Mme Labrecque-Saganash veut se faire le porte-voix des communautés qui habitent dans le nord du Québec, et qui subissent de plein fouet la pénurie de main-d’œuvre, notamment dans le réseau de la santé, et la crise du logement, par exemple. « Après des années de gouvernement de droite qui ont saccagé le filet social et les services publics au Québec, il est temps de repenser nos systèmes et d’arrêter de prétendre que le nord du Québec n’existe pas », a affirmé celle qui habite à Waswanipi, en Eeyou Istchee Baie-James.

Éducation

Avec l’élection d’élus autochtones, elle espère que les autres députés de l’Assemblée nationale seront plus respectueux des Premières Nations. Elle accuse François Legault les considérer comme de « groupes d’intérêt ». « Je peux comprendre qu’à l’Assemblée nationale, c’est facile de prendre des décisions quand les personnes concernées ne sont pas dans la salle. Moi quand je vais être-là, j’encourage ces personnes qui disent des énormités envers mon peuple de le faire en me regardant dans les yeux », a-t-elle lancé.

« Nous les Autochtones, juste par notre présence dans des espaces législatifs, on va être capable de faire énormément d’éducation pour les gens qui siègent à l’Assemblée », a ajouté Mme Labrecque-Saganash. Mme Labrecque-Saganash est la fille de l’avocat, négociateur et ancien député du Nouveau parti démocratique Roméo Saganash dans la circonscription fédérale Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou.