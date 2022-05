Dernier débat conservateur à Laval

Charest met en garde contre le « pseudo-Américain » Poilievre

(Ottawa) Le dernier débat de la course à la direction du Parti conservateur a donné lieu à des échanges robustes entre trois candidats – Jean Charest, Pierre Poilievre et Patrick Brown – tandis que les trois autres aspirants – Leslyn Lewis, Roman Baber et Scott Aitchison – ont surtout joué un rôle de figurant en raison de leur piètre maîtrise du français.