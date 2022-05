Le Parti libéral du Québec (PLQ) promet de rendre l’accès aux traversiers gratuit pour tous les Québécois puisqu’il s’agit d’un « service essentiel ».

Charles Lecavalier La Presse

« Avec un gouvernement libéral, les traversiers seront gratuits au Québec. On veut être capable d’amener les Québécois à bon port gratuitement. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’autoroute qu’on ne devrait pas pouvoir se déplacer gratuitement quelque part », a affirmé la cheffe du PLQ, Dominique Anglade, en entrevue avec La Presse.

Mme Anglade fera officiellement cette promesse samedi matin alors qu’elle est de passage aux Îles-de-la-Madeleine. Elle inscrit cet engagement électoral dans le cadre de sa Charte des régions.

« Ça devrait être considéré comme un service essentiel, ça devrait être considéré comme une route », a-t-elle plaidé. Cette promesse coûterait un peu plus de 20 millions au Trésor public, selon le PLQ. Cette somme est calculée en additionnant les revenus de tarifs de la Société des traversiers du Québec (STQ) et de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), qui s’occupe de la liaison entre Cap-aux-Meules et Souris.

La promesse du Parti libéral ne concerne pas le réseau de navettes fluviales mises en place par l’Autorité régionale de transport métropolitain pour relier le Vieux-Port de Montréal à Boucherville, à Longueuil, à l’île Sainte-Hélène et au secteur de Pointe-aux-Trembles. « Ce n’est pas l’objectif de toucher les navettes fluviales à Montréal, mais plutôt les endroits où c’est un service essentiel, là où il n’y a pas de route, là où il y a un besoin essentiel », a expliqué Mme Anglade.

Les traverses de Québec–Lévis et de Sorel–Saint-Ignace-de-Loyola seraient toutefois gratuites.

La fiabilité du service, une « autre étape »

En ce moment, le coût d’utilisation des traversiers varie en fonction des trajets. Pour les petites traversées, par exemple à Québec ou à Sorel, le tarif est de 3,85 $ pour un adulte et de 9,15 $ pour un véhicule. La facture monte lorsque les distances sont plus grandes. Le tarif aller simple Matane–Godbout est de 21,10 $ pour un adulte et de 72,75 $ pour un véhicule de promenade.

Les tarifs de la CTMA atteignent 56,80 $ pour un adulte et 105,90 $ pour un véhicule.

Quant à la fiabilité du service de la desserte Matane–Godbout et aux difficultés du traversier NM F.-A.-Gauthier, Mme Anglade affirme que la situation est « inacceptable », mais qu’elle n’a pas de solution rapide sous la main. « Ça ne fait pas partie de l’annonce, c’est une autre étape », a-t-elle expliqué.

Elle serait également prête à hausser l’offre de la STQ si des régions du Québec en faisaient la demande.

Ce n’est pas la seule promesse du Parti libéral du Québec dans le domaine du transport régional. La formation propose également de revoir le mode de financement et l’encadrement du transport par autocar avec les entreprises et les régions pour « garantir un meilleur service, des fréquences accrues et une plus grande fiabilité ».