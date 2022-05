(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) annoncera officiellement le 5 juin la candidature de l’ex-mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire dans Sherbrooke, une candidature que La Presse révélait au début du mois.

Tommy Chouinard La Presse

Une semaine avant cette annonce, les 28 et 29 mai, Mme St-Hilaire animera le congrès de la CAQ à Drummondville. La Presse indiquait le 2 mai qu’en plus d’être l’animatrice du congrès, elle était pressentie comme candidate dans Sherbrooke où elle habite maintenant. On signalait le 6 mai que sa candidature paraissait acquise.

Le nom de l’ancienne députée bloquiste, ex-panéliste à l’émission La joute, avait fait l’objet de rumeurs lorsqu’elle avait annoncé son départ soudain de la quotidienne en décembre dernier.

Plusieurs la voyaient se présenter pour la CAQ dans la partielle à venir dans Marie-Victorin, une circonscription laissée vacante par la députée indépendante Catherine Fournier, justement élue mairesse de Longueuil quelques semaines plus tôt. Caroline St-Hilaire avait plutôt précisé avoir décroché un emploi comme vice-présidente des relations gouvernementales pour la firme de relations-conseils Leliken.

Elle a récemment publié un livre, Rénover sa maison sans démolir son couple, coécrit avec son conjoint, Maka Kotto, ancien comédien et ex-ministre de la Culture et des Communications du Québec devenu chroniqueur pour Québecor.

La circonscription de Sherbrooke est représentée par la députée de Québec solidaire Christine Labrie depuis 2018. Elle avait récolté 34,3 % des voix, devant le libéral Luc Fortin (24,7 %), le caquiste Bruno Vachon (23,4 %) et le péquiste Guillaume Rousseau (14,6 %).