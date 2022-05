Élections provinciales en Ontario

La transformation de Doug Ford

(Ottawa) « Un cauchemar pour de nombreux progressistes-conservateurs », « une invitation à plonger dans l’abîme »… Les journaux ontariens étaient loin d’être tendres envers Doug Ford, lorsqu’il s’était soudainement lancé dans la course pour devenir chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario en janvier 2018 après le départ précipité de Patrick Brown. C’était moins de six mois avant les élections qui allaient faire de lui le premier ministre de la province la plus populeuse du pays. Il s’est assagi et tente maintenant d’obtenir un deuxième mandat. Comment ce batailleur a-t-il fini par laisser tomber ses gants de boxe ?