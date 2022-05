(Montréal) Le Parti québécois propose de limiter temporairement le coût à la pompe à 1,60 $ le litre, et que la différence du prix soit à la charge des producteurs pétroliers. Cette mesure aurait toutefois pour effet de perdurer la dépendance des Québécois au pétrole, selon un expert.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Devant la hausse du prix de l’essence qui a franchi récemment la barre du 2 $ le litre, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s’insurge de voir les pétrolières engranger des profits records, parlant de « vol qualifié ».

PHOTO ERICK LABBE, ARCHIVES LE SOLEIL Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon

« Ce n’est pas normal ni acceptable que 85 % de l’augmentation du prix à la pompe aillent directement dans les poches des pétrolières et de leurs raffineries. Les experts s’attendent à ce que le litre d’essence dépasse les 2,20 $ sous peu. Vient un moment où on ne peut plus rester les bras croisés, ça prend un plan d’urgence », a-t-il déclaré dans un communiqué, dimanche.

Professeur à HEC et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, Pierre-Olivier Pineau, craint que la proposition du PQ ait pour effet à long terme de moins inciter les consommateurs à se sortir rapidement du pétrole.

En entrevue, le chef péquiste a précisé que cette mesure pourrait s’appliquer durant six mois ou un an afin de soulager à court terme les finances de plusieurs familles.

En parallèle, il souhaite une hausse des quotas de vente de véhicules zéro émission (VZE) pour forcer les constructeurs à augmenter l’offre.