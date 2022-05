(Québec) Le gouvernement Legault doit changer son discours « fallacieux », « populiste » et « dangereux » sur la question de la lutte à l’étalement urbain et la densification, demande le maire de Québec Bruno Marchand, qui n’hésitera pas, s’il le faut, à prendre le rôle d’opposition.

Charles Lecavalier La Presse

« Quand on nous dit que c’est une mode, quand on nous dit "on est qui, nous, pour dire aux gens où habiter?", et surtout quand on confond occupation du territoire et densification… Le gouvernement ne peut pas aller jouer dans ce discours populiste, qui est vraiment dangereux », a dénoncé M. Marchand mercredi lors de la conférence de presse de présentation des Assises 2022 de l’Union des municipalités du Québec, qui se dérouleront jeudi et vendredi à Québec.

M. Marchand, comme beaucoup d’autres maires nouvellement élus en novembre dernier, fait de la lutte aux changements climatiques l’une des priorités de son administration. Et pour les villes, cela passe par l’aménagement du territoire et la densification urbaine, a-t-il rappelé. Il s’oppose à un modèle de développement où les gens s’établissent à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu de travail, pour faire la navette en auto-solo.

Il réplique à « certains ministres », dont le ministre des Transports François Bonnardel, qui a affirmé le mois dernier: « Je suis qui, moi, pour dire à une jeune famille : vu que la mode est à la densification, tu vas aller vivre dans une tour de 12 étages ? ». Il a réitéré cette affirmation lundi.

Mardi, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest a également affirmé qu’il fallait éviter de confondre « étalement urbain » et « développement régional », et le premier ministre François Legault a accusé Québec solidaire, en faveur de la densification urbaine, de vouloir un « moratoire » sur le développement des régions

« La densification n’est pas en opposition avec l’occupation du territoire. Quand j’entends le gouvernement nous servir cet argument-là, je pense que c’est fallacieux », a-t-il dénoncé.

Crise du logement

Lors de ses assises, l’Union des municipalités explorera deux thèmes majeurs : la crise du logement et la lutte contre les changements climatiques. Elle estime qu’il manque entre 40 000 et 60 000 logements au Québec pour trouver un point d’équilibre. Le maire de Québec voit un lien direct entre les deux sujets.

« Comment fait-on pour densifier si on n’est pas capable d’avoir des logements sociaux et abordables dans les centres-ville ? Comment on fait pour dire aux gens: "venez habiter dans les centres-ville" si on n’est pas capable de rétablir un équilibre ? Toutes les municipalités vivent des problèmes de logements sociaux et abordables dans l’ensemble », affirme-t-il.

Il s’attend à ce que le gouvernement Legault « saisisse l’urgence » et que son discours soit conséquent avec cette urgence. Ses actions doivent être « vigoureuses », pour que les villes puissent agir maintenant, et pas dans « quatre ans, huit ans, ou douze ans ».

Il est rare que l’on observe un choc aussi frontal entre le gouvernement du Québec et le maire d’une grande ville. Est-ce que M. Marchand ou d’autres maires sont en train de prendre la place des partis d’opposition ?

« Dépendamment du résultat de l’élection, peut-être que les maires devront plus taper du pied. […] S’il le faut, on le sera. On ne répond pas à un intérêt individuel, on répond à un intérêt des citoyens et aux enjeux qu’ils vivent au quotidien, et pour lesquels le monde municipal, sans l’appui du gouvernement du Québec, n’est pas capable d’aller aussi vite et aussi loin que les citoyens l’exigent », a-t-il lancé.

Engagements électoraux

Le maire de Gaspé et président de l’UMQ, Daniel Côté, affirme de son côté que la densification doit se faire partout sur le territoire, bien que cette densification ne se fait pas de la même façon à « Gaspé, Québec ou Montréal ». « C’est une tendance lourde, mondiale », a-t-il souligné.

Le premier ministre François Legault prononcera un discours devant les maires jeudi, et les chefs des partis d’oppositions feront la même chose vendredi. M. Côté s’attend à des engagements en vue de la campagne électorale. Dans le cas du premier ministre, il affirme que l’UMQ a sensibilisé son personnel politique pour qu’il comprenne que l’UMQ a des ententes concernant la lutte et l’adaptation aux changements climatiques et la crise du logement, les deux principaux thèmes des Assises 2022 de l’UMQ.