Organisation internationale de la Francophonie

Le mystérieux départ de Catherine Cano

(Ottawa) La démission subite et expéditive de Catherine Cano de son poste d’administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a causé une véritable commotion dans les plus hauts rangs de la diplomatie canadienne. On a fait des pieds et des mains pour que le départ se fasse dans la « dignité », mais surtout, pour que le pacte conclu entre le Canada et le Rwanda au sommet d’Erevan, en 2018, soit respecté.