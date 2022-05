Démission de Rénald Grondin

La FTQ et la FTQ-Construction lancent une enquête indépendante

La FTQ et la FTQ-Construction cèdent à la pression et ouvrent une enquête indépendante sur les circonstances qui ont permis à Rénald Grondin de devenir président du plus grand syndicat de la construction même s’il avait harcelé et agressé sexuellement une secrétaire pendant deux ans. L’Assemblée nationale a exigé mercredi que les syndicats fassent la lumière sur les révélations faites par La Presse.