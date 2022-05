(Ottawa) Le premier ministre fédéral Justin Trudeau s’est rendu inopinément en Ukraine où il a notamment rouvert l’ambassade canadienne à Kyiv et réitéré son appui inébranlable au pays envahi par les troupes russes depuis plusieurs semaines.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s’agissait de leur première rencontre en personne depuis le début de l’invasion russe.

Il a profité de l’évènement pour annoncer une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, notamment 18 caméras pour drone, de l’imagerie satellitaire à haute résolution, des armes légères et des munitions.

PHOTO VALENTYN OGIRENKO, REUTERS Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ont participé à une conférence de presse commune.

Le gouvernement fédéral versera 25 $ millions au Programme alimentaire mondial pour assurer la sécurité alimentaire de l’Ukraine. Les produits importés de ce pays ne seront pas soumis aux tarifs douaniers au cours de la prochaine année, a annoncé M. Trudeau.

Ottawa impose des sanctions contre 40 autres individus et cinq entités russes. Selon le premier ministre, il s’agit « d’oligarques, des proches associés du régime et du secteur de la défense, tous complices de la guerre de Vladimir Poutine ».

Le Canada versera une contribution de 10 millions pour soutenir les activités liées aux droits de la personne, à la société civile et au déminage en Ukraine

Visite à Irpin

Accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland et de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, M. Trudeau s’est rendu à Irpin, une ville de la banlieue de Kyiv dévastée par les combats acharnés qui s’y sont déroulés.

En conférence de presse, M. Trudeau a dit qu’il avait pu observer « ce que le peuple ukrainien peut accomplir avec son courage et ses valeurs ».

« C’est une vraie inspiration de constater comment les gens se sont levés pour défendre leur vie, défendre leurs communautés, défendre un avenir radieux pour eux et leurs familles dans un pays qu’ils aiment », a déclaré M. Trudeau.

Il a aussi accusé Vladimir Poutine d’être responsable des crimes de guerre commis en Ukraine par les soldats russes.

PHOTO FOURNIE PAR LE BUREAU DU MAIRE D’IRPIN VIA ASSOCIATED PRESS Le premier ministre Justin Trudeau en compagnie du maire d’Irpin Oleksandre Markouchine (à droite)

« Il a fait un profond mauvais calcul en sous-estimant le courage et la force du peuple ukrainien ainsi que la détermination des pays alliés d’être là pour eux », a-t-il lancé.

Faisant un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, dont on célébrait dimanche le 77e anniversaire de la victoire en Europe, M. Trudeau a dit que M. Poutine faisait « honte à la mémoire des millions de Russes qui ont lutté et fait des sacrifices pour vaincre le fascisme et assurer la liberté pour l’Europe et le monde ».

Plus tôt, accompagnée d’une escorte fortement armée, la délégation canadienne était arrivée à l’ambassade pour une cérémonie des couleurs. L’ambassadrice Larisa Galadza était également présente. L’unifolié a finalement été levé à côté de l’immeuble, car le premier mât choisi était brisé.

« J’ai été très touché de lever le drapeau canadien. C’est une reconnaissance de la bravoure et des capacités du peuple ukrainien qui a su défendre cette ville. C’est très bon de voir le drapeau canadien être là dans les rues de Kyiv », a témoigné M. Trudeau.

La Presse Canadienne avait été mise au courant de la visite de M. Trudeau à condition de ne rien révéler avant qu’elle soit rendue publique, pour une question de sécurité.

L’Associated Press avait indiqué que la première dame des États-Unis, Jill Biden, avait fait une visite dans l’ouest de l’Ukraine pour y rencontrer Olena Zelenska, son homologue ukrainienne.

Plusieurs autres chefs de gouvernement se sont rendus en Ukraine en signe de solidarité depuis le début du conflit, dont Boris Johnson, Karl Nehammer et Ursula von der Leyen.

Les diplomates de la plupart des pays occidentaux avaient fui l’Ukraine quand la Russie avait envahi le pays. Mais plusieurs sont revenus. Certains des alliés du Canada au G7 ont rouvert leur ambassade : la France et l’Italie au cours de la troisième semaine d’avril et le Royaume-Uni, la semaine dernière.