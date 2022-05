(Québec) Pendant que la candidature de Caroline St-Hilaire paraît maintenant acquise dans Sherbrooke, deux ex-candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ) tenteront à nouveau leurs chances dans Jean-Lesage, à Québec, et dans Joliette.

Tommy Chouinard La Presse

Vendredi, la CAQ confirme que Christiane Gamache se présentera à nouveau dans Jean-Lesage, circonscription du quartier Limoilou remportée par Sol Zanetti de Québec solidaire en 2018. L’enseignante à la retraite, maintenant vice-présidente du parti, avait récolté 32,4 % des voix, contre 34,7 % pour M. Zanetti.

Le Parti québécois mise par un entrepreneur. Michaël Potvin, alors que le Parti conservateur sera représenté par sa présidente, Denise Peter. Le Parti libéral n’a pas encore annoncé son candidat.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA CAQ François Legault et François St-Louis.

La CAQ compte bien ravir au Parti québécois la circonscription de Joliette, à la suite du départ de la députée péquiste Véronique Hivon à la fin du mandat. Samedi, elle annoncera que François St-Louis se présentera une nouvelle fois dans cette circonscription. Cet ancien dirigeant du Camp Papillon et ex-directeur du développement pour la Société pour les enfants handicapés est conseiller politique de la ministre régionale de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

Les députés, les candidats nommés jusqu’ici et les militants de la CAQ ont rendez-vous les 28 et 29 mai à Drummondville pour le congrès du parti qui sera animé par l’ex-mairesse de Longueuil et ancienne députée bloquiste Caroline St-Hilaire. Elle devrait se présenter dans Sherbrooke contre la députée de Québec solidaire Christine Labrie, comme La Presse l’écrivait plus tôt cette semaine.