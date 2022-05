« Nous sommes en train de regarder ouvertement ce qu’on peut et doit faire de plus pour assurer que toutes les femmes aient ce libre choix à travers le pays, a affirmé Justin Trudeau.

(Ottawa) Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et la ministre des Femmes, Marci Ien, ont pour mandat de revoir le cadre légal entourant le droit à l’avortement afin de le solidifier. En campagne électorale, les libéraux avaient promis d’introduire une pénalité financière applicable automatiquement aux provinces qui en limitent l’accès.

Mylène Crête La Presse

« Le libre choix d’une femme appartient à elle seule », a réitéré le premier ministre Trudeau avant la réunion hebdomadaire du caucus libéral, au lendemain de l’onde de choc causée par la fuite à la Cour suprême des États-Unis. Le document a révélé qu’une majorité de magistrats a l’intention de renverser le jugement Roe c. Wade qui protège le droit à l’avortement au sud de la frontière depuis 1973.

« Toutes les femmes au Canada ont le droit à un accès légal et sécuritaire à l’avortement et le Canada, notre gouvernement, ne va jamais reculer dans la défense des droits des femmes ici, à la maison, et partout dans le monde », a-t-il ajouté.

L’accès à l’avortement reste difficile au Nouveau-Brunswick, où le gouvernement progressiste-conservateur refuse de financer cette procédure dans une clinique de Fredericton, la seule de la province à l’offrir. Pour qu’il soit couvert par l’assurance-maladie, les femmes doivent se tourner vers l’un des trois hôpitaux de la province, à Moncton et à Bathurst, pour obtenir une interruption volontaire de grossesse avec les délais que cela implique.

En 2021, le gouvernement fédéral avait retenu 140 000 $ du transfert en santé de la province parce qu’elle refuse de financer les avortements en clinique privée.

« Nous sommes en train de regarder ouvertement ce qu’on peut et doit faire de plus pour assurer que toutes les femmes aient ce libre choix à travers le pays, a affirmé M. Trudeau, en précisant que son gouvernement finançait des études pour comparer l’accès à l’avortement d’une province à l’autre.

Quelques semaines avant la dernière campagne électorale, Ottawa avait accordé une subvention de 366 000 $ à l’Université du Nouveau-Brunswick pour une étude sur les défis auxquels les femmes font face pour obtenir un avortement sur le territoire.

« En plus, j’ai demandé au ministre Duclos et à la ministre Ien de faire un suivi pour voir c’est quoi le cadre légal qu’on pourrait améliorer, dont on pourrait avoir besoin pour assurer que pas seulement maintenant, mais que sous n’importe quel autre gouvernement à l’avenir, les droits des femmes soient protégés. »

Il a rappelé que l’an dernier, 45 millions ont été versés à des organismes oeuvrant pour la santé reproductive un peu partout au pays.

La plateforme électorale des libéraux contient quatre promesses garantir le droit à l’avortement. En plus d’adopter des règlements en vertu de la Loi canadienne sur la santé pour améliorer l’accès aux interruptions volontaires de grossesses, ils avaient promis 10 millions pour que Santé Canada élabore un portail avec des renseignements « exacts, sans jugement » sur les droits reproductifs, jusqu’à 10 millions sur trois ans à des organismes locaux et d’éliminer le statut d’organisme de bienfaisance à des groupes antiavortement.