Pierre Poilievre

L’« antiwoke » qui fait courir les foules

Il se passe quelque chose, avec la campagne à la direction de Pierre Poilievre. Le politicien remplit des salles aux quatre coins du pays. On fait la queue pour se faire photographier à son côté ou avec sa femme, Anaida. Sur les réseaux sociaux, ses messages cartonnent. Après deux courses à la direction conservatrice soporifiques, celle de 2022 est nettement plus électrisante. Et c’est en grande partie en raison de la présence de Pierre Poilievre. Portrait d’un homme qui ne laisse personne indifférent.