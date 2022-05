(Toronto) Les libéraux de l’Ontario ont promis lundi de réduire les tarifs de transport en commun dans toute la province à 1 $ par trajet, s’ils sont élus.

Allison Jones La Presse Canadienne

La promesse électorale coûterait 1,1 milliard l’année prochaine et pourrait retirer 400 000 voitures de la circulation chaque jour, a déclaré le parti. Le plan serait en vigueur jusqu’en janvier 2024 et inclurait des laissez-passer mensuels pour le transport en commun au coût de 40 $.

Le chef Steven Del Duca a déclaré que cette décision serait un moyen de résoudre à la fois une crise d’abordabilité, ainsi que la faible fréquentation des transports en commun qui a été observée à la suite de la pandémie.

« Alors que moins de personnes prennent les transports en commun et que la vie commence à revenir à la normale, de plus en plus de gens reprennent leur voiture, ce qui provoque des embouteillages sur nos routes, a-t-il déclaré. Pire encore, cela nuit à notre environnement. »

Les libéraux surnomment leur plan le « buck-a-ride », une référence à une partie populaire de la plateforme de 2018 du chef progressiste-conservateur Doug Ford pour offrir la bière à 1 $, ou le « buck-a-beer ».

M. Del Duca a vanté l’annonce du transport en commun lundi tout en critiquant certains des investissements de M. Ford dans les autoroutes, en particulier le projet de l’autoroute 413 autour de la région du Grand Toronto. Les conservateurs disent que cela permettra aux personnes qui se rendent au travail en voiture d’économiser jusqu’à 30 minutes, mais M. Del Duca et d’autres critiques affirment que cela n’arrivera pas et que le projet ne fera que contribuer à l’étalement.

Les progressistes-conservateurs promettent un certain nombre d’autres projets routiers, notamment l’élargissement de l’autoroute 401 à l’est de Toronto et l’amélioration du Queen Elizabeth Way dans la région de Niagara. M. Del Duca a indiqué qu’il investirait dans les autoroutes « là où cela a du sens ».

« Je sais que dans de nombreuses régions de l’Ontario, l’expansion et la remise en état de notre réseau routier sont d’une importance cruciale pour le transport des marchandises, pour ceux qui se rendent au travail en voiture et, franchement, pour la sécurité du public voyageur », a-t-il déclaré.

On a demandé à M. Del Duca s’il paierait pour la promesse en rétablissant les frais de renouvellement des plaques d’immatriculation – le gouvernement progressiste-conservateur les a récemment éliminés et la décision devrait coûter 1 milliard en revenus perdus.

« Les familles ontariennes éprouvent des difficultés, alors nous ne cherchons pas à leur rendre la vie plus difficile », a-t-il déclaré.

Les tarifs de 1 $ s’appliqueraient à tous les systèmes de transport en commun en Ontario, y compris GO Transit, les services de transport en commun municipaux et le service Ontario Northland. Le parti a déclaré que cela permettrait à un usager prenant le train GO de Whitby à Toronto d’économiser plus de 300 $ par mois, par exemple.

Les libéraux promettent de remplacer les revenus perdus des systèmes de transport en commun et d’investir 375 millions supplémentaires dans le financement annuel du fonctionnement du transport en commun pour soutenir davantage de trajets, des heures de service prolongées, l’accessibilité et les connexions interurbaines.

Ils s’engagent également à rendre le transport en commun gratuit pour les anciens combattants.

Les néo-démocrates ont déclaré que les électeurs ne pouvaient pas faire confiance aux libéraux pour rendre le transport en commun abordable, car lorsque M. Del Duca était ministre des Transports dans le gouvernement libéral précédent, le transport en commun « est devenu de pis en pis ».

La cheffe Andrea Horwath a dit qu’un gouvernement néo-démocrate paierait la moitié des coûts d’exploitation des systèmes de transport en commun, ce qui donnerait aux municipalités plus de latitude pour réduire les tarifs.