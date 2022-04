Mélanie Joly a déclaré qu’en gardant le projet de loi large, le gouvernement pourrait donner suite plus efficacement à l’intention du projet de loi de M me Omidvar.

(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, indique qu’elle appuie le projet de loi d’une sénatrice indépendante visant à confisquer les avoirs russes saisis, même si la version gouvernementale d’une telle loi diffère sur un aspect essentiel.

La sénatrice Ratna Omidvar a un projet de loi avec cet objectif qui est actuellement en troisième lecture au Sénat. Elle a demandé à Mme Joly lors d’une réunion de comité aujourd’hui pourquoi le fait d’être déplacé de force n’est pas un critère dans le projet de loi gouvernemental qui permettrait la saisie de biens, comme c’est le cas dans son projet de loi.

Mme Omidvar estime que puisque des millions d’Ukrainiens ont dû fuir leur foyer depuis l’invasion du 24 février, cela devrait être une caractéristique de toute nouvelle loi qui donne au gouvernement le pouvoir de saisir et de réaffecter les biens sanctionnés des oligarques russes qui soutiennent le président Vladimir Poutine.

Mme Joly a répondu à la sénatrice Omidvar que le gouvernement voulait s’appuyer sur son travail au Sénat et ne voulait pas élaborer une loi qui imposerait un fardeau juridique plus lourd aux responsables gouvernementaux lorsqu’ils tentent d’imposer des sanctions.

Mélanie Joly a déclaré qu’en gardant le projet de loi large, le gouvernement pourrait donner suite plus efficacement à l’intention du projet de loi de Mme Omidvar.