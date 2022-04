(Québec) Les partis d’oppositions demandent le départ du président de la FTQ-Construction, Rénald Grondin, qui a harcelé et agressé une secrétaire administrative pendant deux ans. Le gouvernement Legault, lui, se fait avare de commentaires.

Charles Lecavalier La Presse

« Il est dans un poste d’autorité, ces gestes-là se sont produits en milieu de travail, il est la plus haute autorité d’une instance qui doit défendre des travailleurs. Je pense qu’il devrait quitter ses fonctions », a lancé la députée péquiste Véronique Hivon jeudi en point de presse.

Elle commentait les révélations de La Presse, qui rapporte que Rénald Grondin, alors directeur général de l’Association des manœuvres inter-provinciaux (AMI, membre de la FTQ-Construction), a commis des agressions sur une période de deux ans, entre 2008 et 2010, parfois « dans le stationnement souterrain de l’immeuble après l’avoir attirée sous de faux prétextes, parfois dans des salles qu’il louait ». À bout, la victime a fini par quitter son emploi et souffre encore d’un choc post-traumatique, des années plus tard.

La situation a été documentée dans une décision de la Commission des lésions professionnelles datant de 2012, mais restée dans l’ombre jusqu’à ce jour.

Mme Hivon rappelle que M. Grondin a été élu par ses membres. « Mais a-t-il été élu en toute connaissance de cause ? Évidemment, c’est aux membres de s’exprimer là-dessus. Mais moi, je dois vous dire que, comme personne qui se bat depuis des années pour la reconnaissance de l’impact des violences sexuelles et l’impact qu’elles ont dans la société en général, je ne vois pas comment on peut tolérer une telle situation », a-t-elle affirmé.

La libérale Christine St-Pierre, qui a occupé les fonctions de ministre de la Condition féminine par le passé, est « scandalisée ». M. Grondin doit « se retirer » et la FTQ doit donner une « explication ». « Je pense à sa victime. C’est la première personne à qui je pense. Comment elle se sent ? Quels sont les traumatismes qu’elle a eus ? Mettez-vous dans la peau de la victime, et vous avez la réponse sur comment je me sens ce matin », a-t-elle lancé.

Courage

Mme St-Pierre parle d’un recul, et n’en reviens pas que le « milieu de la construction » n’a toujours pas compris que « c’est un milieu d’homme et qu’il y a un message à envoyer aux femmes qui voudraient peut-être rentrer dans le milieu de la construction », a-t-elle lancé.

La députée de Québec solidaire, Christine Labrie, a félicité la victime qui a eu « le courage » de dénoncer, surtout qu’à l’époque « ce n’était pas un climat très favorable à la dénonciation puis au fait d’exercer ces recours ».

« Je n’aimerais pas ça être représenté par quelqu’un qui a commis des gestes comme ceux-là. Ça démontre toute l’importance de lever le tabou sur ce type de comportement là, que les gens soient informés quand il y a des gens qui ont des comportements inadéquats autour d’eux, pour pouvoir prendre des décisions éclairées », a-t-elle affirmé.

Elle ne demande toutefois pas le départ de M. Grondin, et affirme que ce sont plutôt les membres du syndicat de « vérifier s’ils sont à l’aise avec ça ou pas. »

Depuis la décision de la Commission des lésions professionnelles, M. Grondin a continué de gravir les échelons à la FTQ. En 2018, il a été élu à la présidence de la FTQ-Construction, le plus grand syndicat de la construction de la province, qui représente 80 000 travailleurs. La même année, il a commencé à s’impliquer dans les Soupers des bâtisseurs, des évènements organisés par l’organisme 2159, qui lutte contre l’exploitation sexuelle, entre autres. Il doit prendre sa retraite à la mi-mai.

De son côté, le gouvernement Legault se fait avare de commentaires. Rénald Grondin a-t-il toujours la légitimité de présider la FTQ-Construction ? « La FTQ est à même de décider de ça », a répondu la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à l’entrée de la période des questions. L’ex-procureure de la commission Charbonneau a ajouté en pressant le pas vers le Salon bleu : « Je me suis déjà assez mêlée de la FTQ dans ma vie ».