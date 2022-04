(Québec) Le premier ministre François Legault a offert ses excuses après s’être demandé si le vétéran député libéral Pierre Arcand était toujours en vie, en plein débat parlementaire au Salon bleu de l’Assemblée nationale.

Charles Lecavalier La Presse

« Il n’est pas mort, lui ? », a lancé M. Legault à micro fermé pendant que le député libéral, élu depuis 2007 et âgé de 70 ans, posait une question en chambre mercredi.

Rapidement, le leader parlementaire libéral André Fortin a demandé à M. Legault de retirer ses propos, ce qu’il a fait. Plus tard sur les médias sociaux, le premier ministre a qualifié sa déclaration de « mauvaise blague » et a affirmé avoir offert ses excuses à son « ami ».

De son côté, M. Arcand affirme être « troublé » par ces propos. « Ça dépassait l’entendement. Dans le domaine politique, on est là, on se bat pour des idées, on se bat pour un certain nombre de convictions. […] Aujourd’hui, j’entends les propos du premier ministre et je me suis dit : ça sert à quoi tout ce qu’on a fait si on est traité comme ça, de la façon qu’il m’a traitée ? Je suis ébranlé », a-t-il lancé lors d’un point de presse après la période des questions.