(Ottawa) L’achat de Twitter par le richissime homme d’affaires Elon Musk soulève certaines inquiétudes qui doivent être étudiées au moment où la désinformation demeure un fléau sur les réseaux sociaux, estime le ministre l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

« La prudence est de mise dans un contexte où il y a une certaine concentration », a affirmé d’emblée le ministre Champagne à l’issue d’une réunion du cabinet fédéral.

« On a vu comment les médias sociaux peuvent être utilisés à bon escient largement, mais aussi pour faire de la désinformation. On l’a vu d’ailleurs récemment dans la guerre en Ukraine. […] Dans un monde où il y a de plus en plus de polarisation, où de plus en plus les médias sociaux sont utilisés pour exprimer de l’information, mais aussi de la désinformation, je pense qu’il y a matière à prudence », a-t-il ajouté.

À voix haute, le ministre s’est interrogé à savoir s’il est souhaitable, pour la santé des démocraties, qu’un chef d’entreprise milliardaire se porte acquéreur d’un réseau social aussi influent que Twitter. « Il y a une réflexion à faire là-dessus », a dit M. Champagne, qui a déjà dénoncé un gazouillis d’Elon Musk dans lequel il avait comparé Justin Trudeau à Adolf Hitler.

M. Champagne a indiqué que cette réflexion doit avoir lieu non seulement au Canada, mais dans l’ensemble des pays. D’ailleurs il compte aborder ce sujet avec des membres de l’administration Biden à Washington lors d’une visite qu’il effectuera dans la capitale américaine.

« Il faut voir s’il doit y avoir un certain encadrement. On le voit dans nos sociétés démocratiques. La place de la désinformation devient préoccupante. […] Je pense qu’il faut s’inquiéter de la concentration », a-t-il offert.

Le ministre a ajouté qu’il partage le constat qu’a récemment exprimé l’ancien président Barack Obama au sujet de l’impact négatif des médias sociaux sur la démocratie. « Il a fait un constat qui est fort intéressant et un constat que beaucoup de gens sont en train de faire. »

Un gazouillis de trop

Il y a un peu plus d’un mois, alors que le centre-ville d’Ottawa était occupé par un convoi de camionneurs, Elon Musk avait offert son appui au convoi et avait comparé Justin Trudeau à Adolf Hitler sur Twitter.

« Cessez de me comparer à Justin Trudeau. J’avais un budget », lisait-on sur le mème d’une photo du dictateur génocidaire allemand partagé sur le réseau social dont il est maintenant le patron.

François-Philippe Champagne l’avait rapidement couvert d’opprobre en anglais et en français, en se tournant vers le même réseau social.

« À [Elon Musk] : Certains de vos commentaires et comparaisons rapportés dans les médias auj sont franchement choquants. Permettez-moi de vous rappeler ce que le Canada & les Canadiens valorisent. Les Canadiens privilégient les valeurs de stabilité, prévisibilité & respect du droit », a-t-il condamné.

Une représentante de Twitter devant un comité parlementaire

Au lendemain de l’annonce de l’acquisition de Twitter par Elon Musk, une représentante de l’entreprise a fait valoir devant un comité parlementaire qu’elle n’était pas en mesure de prédire quels impacts cela pourrait avoir sur le réseau social.

La directrice des politiques publiques de l’entreprise, Michele Austin, figurait parmi les témoins du comité permanent de la Sécurité publique et nationale, qui étudie la montée de l’extrémisme violent à caractère idéologique au Canada.

La députée bloquiste Kristina Michaud et sa collègue conservatrice Rachel Dancho ont tenté, chacune à sa manière, de savoir comment Twitter pourrait se transformer sous la houlette d’Elon Musk. En vain : la porte-parole de la compagnie n’a pas voulu s’aventurer sur ce terrain.

« Je ne peux pas spéculer sur les idées d’Elon Musk ou m’avancer sur les changements qu’il pourrait opérer. Pour l’heure, il n’y a aucun changement, et tout changement sera communiqué publiquement — sur Twitter », a affirmé Mme Austin.

Un peu plus tôt, devant le même comité, le directeur exécutif du Réseau canadien anti-haine, Evan Balgord, disait redouter ce qu’il adviendra du réseau social. « C’est préoccupant. C’est vraiment un développement terrible. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire avec cela », a-t-il laissé tomber.

« On a vu Elon Musk poursuivre ou tenter de censurer des gens qui disaient des choses qu’il n’aimait pas », a-t-il noté en accusant au passage le propriétaire de Tesla et de SpaceX de « ne pas vraiment croire en la liberté d’expression ».

« Danger pour l’ordre social »

La prise de contrôle de la plateforme de microblogage par le multimilliardaire a suscité les mêmes préoccupations de l’organisation Canadiens unis contre la haine.

La transaction « constitue un danger pour la stabilité et l’ordre social », selon le groupe.

« Le monde a été témoin du pouvoir de Twitter pour inciter une foule lorsque les Tweets de Donald Trump ont incité ses partisans à attaquer le Capitole à Washington DC le 6 janvier 2021 », a plaidé son fondateur, Fareed Khan, par voie de communiqué.

« Cela s’est produit sous les restrictions mises en place par la direction actuelle de Twitter, nous ne pouvons donc qu’imaginer ce qui pourrait se passer sans aucune restriction sous la propriété de Musk », a-t-il poursuivi.