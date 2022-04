(Québec) Québec resserre ses mesures de sécurité informatique devant la menace « sérieuse » d’une cyberattaque russe.

Tommy Chouinard La Presse

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, veut par ailleurs donner un coup de barre à son nouveau ministère, frappé de son propre aveu par une « tempête parfaite ». Il cédera d’une façon moins importante que prévu au secteur privé le stockage des données de l’État, au nom de la sécurité.

Lors de l’étude des crédits budgétaires mardi, le député libéral Gregory Kelley a relevé que les États-Unis, dans le contexte de la guerre en Ukraine, craint le risque d’une cyberattaque russe contre les pays qui appuient Volodymyr Zelensky. La Maison-Blanche a appelé les États et les entreprises à resserrer leurs mesures de sécurité, a ajouté M. Kelley, se demandant si Québec en fait autant.

Selon Éric Caire, le « gouvernement prend la situation très au sérieux ». D’autant plus qu’il y a un risque que l’on « attaque tout le nord-est des États-Unis par le Québec ».

« Malheureusement, trop d’organisations se disent : "Voyons donc, voir si les Russes vont s’intéresser à moi". […] Faites juste imaginer si on attaquait Hydro-Québec et si on arrivait à cesser la production d’électricité [alors qu’]on fournit de l’électricité aux Américains. Si vous voulez attaquer les Américains, on est une belle courroie de transmission », a expliqué le ministre, tout en disant qu’il ne veut « pas donner des idées à personne ».

Québec a « identifié les cibles potentielles pour une cyberattaque », comme les réseaux de distribution électrique. Des ressources supplémentaires ont été allouées pour relever les niveaux de sécurité au gouvernement, a ajouté Éric Caire. Il a reçu une enveloppe de 100 millions de dollars, en vertu du budget Girard déposé le mois dernier, destinée « exclusivement à la cybersécurité ».

Québec s’inquiète également de la possibilité d’une cyberattaque lors des élections générales de l’automne. Des échanges ont lieu avec le Directeur général des élections afin de se prémunir contre ce risque.

La menace est bien réelle. En février, l’aluminerie Alouette sur la Côte-Nord - la plus importante en Amérique du Nord - a été victime d’une panne informatique majeure à la suite d’une cyberattaque revendiquée par un groupe de criminels russes.

Né tout récemment en vertu d’une loi, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a été touché par « une tempête parfaite » dès son coup d’envoi, a reconnu Éric Caire en réponse aux questions du péquiste Martin Ouellet. Trop de changements ont été entrepris au même moment et la performance n’est pas nécessairement au rendez-vous, a-t-il expliqué en substance, alors que son sous-ministre Guy Rochette a été dégommé récemment. C’est un « départ à la retraite » qu’il n’a pas voulu commenter.

Le ministre compte donner un coup de barre à son ministère. « Il n’y a plus de tolérance au fait qu’on dépasse les échéanciers et les budgets », a insisté M. Caire, qui travaille toujours sur son projet d’identité numérique pour chaque Québécois.

Par ailleurs, il comptait confier au secteur privé le stockage infonuagique de 80 % des données de l’État, gardant dans le giron gouvernemental seulement les données jugées « critiques » (20 %). L’objectif était de faire des économies. Or, il a révélé que le gouvernement conservera finalement beaucoup plus de données, 30 % ou 40 %, toutes celles jugées « nécessaires au fonctionnement de l’État ». « Il faut augmenter du simple au double notre capacité de stockage », a-t-il dit.

Le ministre a expliqué que le gouvernement a pris cette décision considérant le risque d’être « coupé de nos informations » si Amazon ou Microsoft devait être forcé par un autre pays comme les États-Unis d’interrompre tout accès à partir de l’étranger à leurs données stockées, dans le contexte d’un conflit. Québec ne pourrait plus accéder à ses données dans pareille situation.