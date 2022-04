(Québec) Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n’a aucun plan de remise en liberté de la harde de caribous de Charlevoix, dont les 16 derniers représentants ont été capturés dans un enclos cet hiver. Leur sort va dépendre du verdict de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, qui ne compte aucun biologiste.

Charles Lecavalier La Presse

« Comme vous le savez, il y a la Commission qui a cours, et l’annonce d’une stratégie à venir sur la gestion des caribous forestiers et montagnards. On attend ces précisions qui vont venir clarifier le plan pour la suite avec les enclos », a indiqué le directeur général de la coordination de la gestion de la faune au MFFP, Carl Patenaude-Levasseur, jeudi lors d’un breffage technique.

M. Patenaude-Levasseur a indiqué qu’il n’y avait pas de « seuils quantitatifs » du nombre de caribous ou de quantité de territoire protégé qui permettrait de les relâcher. L’espèce menacée est « extrêmement vulnérable au dérangement humain ». La harde de Charlevoix est la deuxième harde isolée à se retrouver en captivité, après la harde de Val-d’Or, capturée en 2020.

La Commission sur le caribou a récemment débuté ses travaux, où elle étudie deux scénarios hypothétiques, dont l’un qui se ferait sans incidence sur les approvisionnements forestiers pour l’industrie. Ce dernier équivaudrait à laisser mourir les caribous dans ces secteurs, ont reconnu les fonctionnaires du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), dans une séance d’information destinée aux médias, rapportait La Presse en mars.

De son côté, M. Patenaude-Levasseur a expliqué que le MFFP « connait les données actuelles sur l’utilisation du territoire », mais qu’avant de pouvoir échafauder un plan pour mettre fin aux enclos, il faudra connaitre les nouveaux « paramètres qui seront précisés avec la stratégie à venir ».

« On commence la captivité de 16 caribous. On va voir comment la situation va évoluer. Et sur la question de l’aménagement et de l’habitat, on réfère à la commission et à la stratégie qui va en découler », a-t-il dit.