(Ottawa) Le Bloc québécois entend changer de ton à Ottawa et se rapprocher de son identité de parti souverainiste. Après avoir adopté le thème « Plus pour le Québec », il a dévoilé mercredi qu’il le remplacera par « Tout pour le Québec ».

Michel Saba La Presse Canadienne

« Parce que l’appétit vient en mangeant, maintenant on veut tout pour le Québec », a lancé le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, lors d’une conférence de presse lors du caucus national du parti à Québec.

Le thème a été choisi parce qu’il est « profondément représentatif » de la formation politique et en conséquence de l’alliance qui permettra au gouvernement Trudeau de gouverner pendant plusieurs années grâce à l’appui du Nouveau Parti démocratique (NPD).

« Il y a des batailles, a dit M. Blanchet. Et il y en a une qui est l’aboutissement naturel de ce que nous sommes et c’est le thème de la journée d’aujourd’hui : c’est "Tous les pouvoirs". Une nation a le droit d’affirmer, de s’approprier et d’exercer l’entièreté des pouvoirs, l’entièreté des attributs de la souveraineté. »

Le Bloc québécois, qui a « l’ultime objectif » que le Québec accède à l’indépendance, entend être « intransigeant » dans ses combats sur les enjeux nationalistes : la défense du poids politique du Québec, la laïcité de l’État et la langue française.

Comme M. Blanchet se plaît souvent à le dire, le Bloc continuera de voter « en faveur de ce qui est bon pour le Québec […], contre ce qui est mauvais pour le Québec ».