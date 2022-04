(Québec) Les caribous sont de juridiction provinciale, selon le premier ministre François Legault, qui estime que le dossier de la sauvegarde de cette espèce menacée est « sous contrôle » par son gouvernement, mais l’argument battu en brèche par des constitutionnalistes.

Charles Lecavalier La Presse

« Nous, selon nos juristes, c’est clairement, les caribous, un champ de compétence du gouvernement du Québec, pas du gouvernement fédéral », a lancé M. Legault mercredi lors d’une conférence de presse au sujet du développement énergétique à Gaspé.

M. Legault assure que son gouvernement veut trouver le bon équilibre entre les près de 5000 caribous forestiers toujours en vie, et l’industrie forestière qui pourrait s’ouvrir de l’ajout d’aires protégées. « Sur le fond, on essaie de trouver un équilibre. Aujourd’hui, il reste 5000 caribous, il en reste 35 en Gaspésie, c’est une espèce menacée. Maintenant il y a aussi des emplois dans le secteur de la forêt qui sont en jeu », a-t-il dit.

M. Legault se défend de ne rien faire pour stopper le déclin de l’espèce emblématique puisqu’il se trouve dans un bras de fer avec Ottawa, qui souhaite préserver son habitat au plus vite. Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a lancé la semaine dernière un ultimatum à Québec qui se terminait aujourd’hui, le 20 avril. Sans nouvelles mesures, il interviendra par décret pour protéger le territoire du caribou.

Le gouvernement Legault prétend toutefois que la protection de cette espèce relève exclusivement du gouvernement du Québec, mais l’argument est critiqué par des constitutionnalistes.

« Invraisemblable »

« C’est invraisemblable. Les caribous, en soit, ce n’est pas une compétence. La protection de l’environnement, dont celle des espèces menacées dont les caribous font partie, est un domaine de droit partagé entre Ottawa et la province, et la loi fédérale a même prépondérance en cas de conflit avec celle d’une province », note le constitutionnaliste Maxime St-Hilaire, professeur à la faculté de droit de l’Université Sherbrooke.

Il souligne que « les caribous peuvent donc relever de la loi fédérale, sur les espèces en péril par exemple » et note que « le caribou forestier est classé espèce menacée à l’échelle nationale en vertu de la loi fédérale depuis 2003. ».

Son collègue Benoît Pelletier, ancien ministre et constitutionnaliste à l’Université d’Ottawa, renchérit. « Dans ce dossier, il y a eu un effort de collaboration d’Ottawa avec le Québec, et ça n’a pas porté fruit. M. Guilbault envisage une intervention fédérale comme étant une mesure de dernier recours, et il lance encore malgré tout une invitation au gouvernement du Québec pour se préoccuper davantage de la question, sur la menace qui pèse sur le caribou », explique-t-il.

Il ajoute qu’il est difficile de prétendre que le gouvernement du Canada n’a pas de juridiction sur la sauvegarde du patrimoine naturel du pays, alors qu’il est signataire de conventions internationales sur la diversité biologique, et qu’il opère des parcs nationaux.

À son avis, le gouvernement Legault a choisi un mauvais combat, et s’il décide de contester un hypothétique décret du ministre Guilbault, il risque fort de s’y casser les dents.

Pas de lettre

Par ailleurs, le ministre de la Forêt Pierre Dufour n’a finalement pas envoyé de lettre au ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault pour expliquer les actions que le Québec a pris et comptait prendre pour aide la population du caribou à reprendre du poil de la bête.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour

Mercredi dernier, il s’était pourtant engagé à envoyer une missive avant la fin de semaine. Son cabinet a expliqué au Journal que la situation a changé. « Le dossier évolue depuis la semaine dernière », a expliqué le responsable des communications du ministre Dufour, Michel Vincent, dans un échange écrit.

Il souligne que c’est maintenant la ministre responsable des Relations canadiennes. Sonia LeBel, qui est maintenant responsable « pour la suite des choses ». Du côté du cabinet de Mme LeBel, Florence Plourde affirme que « des échanges » ont eu lieu avec le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc et que des « discussions se poursuivent autant sur le plan politique qu’au plan administratif ».

M. Dufour s’était retrouvé sur la sellette la semaine dernière après avoir critiqué une communauté innue, qu’il a tenue en partie responsable de la chute de la population de caribous à la suite d’une chasse où 50 bêtes ont été abattues.

Sur le fond, toutefois, le problème demeure. Le gouvernement Legault n’entend pas mettre de l’avant un plan concret pour préserver l’espèce menacée, même s’il ne resterait que 5250 caribous forestiers au Québec. Il veut plutôt attendre les recommandations de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, qui vient de débuter ses travaux.

Le ministre fédéral Steven Guilbeault lui demande plutôt des actions rapides pour protéger l’habitat du caribou, malmené par l’industrie forestière.