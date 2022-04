(Québec) Un cinquième départ se confirme en moins d’un mois à la Coalition avenir Québec (CAQ) : la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, ne sollicitera pas un deuxième mandat, a confirmé le premier ministre François Legault mardi.

Tommy Chouinard La Presse

La semaine dernière, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé qu’il quittera la vie politique à la fin du présent mandat, en raison d’ennuis de santé.

Il y a deux semaines, le gouvernement a précipité l’annonce des départs des ministres Marguerite Blais et Danielle McCann, au moment où elles étaient ciblées par les attaques de l’opposition quant à la gestion des CHSLD lors de la première vague de la pandémie.

Dans Verchères, Suzanne Dansereau cède son siège et François Legault a dévoilé, le 4 avril, sa candidate pour les élections de l’automne, l’ex-mairesse de Sainte-Julie et ancienne présidente de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy.

Le départ d’Émilie Foster, contrairement aux autres, est plus surprenant. L’élue de 42 ans ne faisait pas partie de la liste des députés susceptibles de ne pas se représenter à la CAQ. Claire IsaBelle (Huntingdon) et MarieChantal Chassé (Châteauguay) n’ont toujours pas fait part de leurs intentions, par exemple. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé (La Prairie), maintient le suspense.

Les annonces se multiplient à l’approche des élections générales du 3 octobre. C’est environ la moitié du caucus libéral qui ne devrait pas être sur les rangs aux prochaines élections ; neuf députés ont annoncé leur départ jusqu’ici.

Au Parti québécois, Lorraine Richard (Duplessis) et Sylvain Gaudreault (Jonquière) ont annoncé qu’ils ne se représenteront pas. Catherine Dorion, de Québec solidaire, ne sollicitera pas un deuxième mandat.